Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποιο κρασί ταιριάζει ιδανικά με τα σαρακοστιανά

Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και το παραδοσιακό νηστίσιμο τραπέζι με λαγάνα, ταραμοσαλάτα, θαλασσινά, λαδερά, όσπρια, σαλάτες και χαλβά. Παρά τη νηστεία, το κρασί μπορεί να αναδείξει τις γεύσεις, επιλέγοντας ετικέτες με υψηλή οξύτητα (για ισορροπία λιπαρών), φρουτώδη χαρακτήρα (για γήινες νότες) και ορυκτότητα ή αλατότητα (για αλμυρές γεύσεις).

Ιδανικοί συνδυασμοί κρασιών με σαρακοστιανά πιάτα

Λαγάνα & Ταραμοσαλάτα Η τραγανή λαγάνα και η αλμυρή-λιπαρή ταραμοσαλάτα θέλουν δροσερά, οξύτατα κρασιά. Προτείνεται: Ασύρτικο Σαντορίνης (ορυκτότητα και έντονη οξύτητα εξισορροπούν την αλμυρότητα). Μοσχοφίλερο (αρώματα λουλουδιών και εσπεριδοειδών για αρωματική διάσταση).

Η τραγανή λαγάνα και η αλμυρή-λιπαρή ταραμοσαλάτα θέλουν δροσερά, οξύτατα κρασιά. Προτείνεται: Θαλασσινά (χταπόδι, καλαμάρια, γαρίδες) Τα τηγανητά ή ψητά θαλασσινά απαιτούν φρεσκάδα και φρουτώδη χαρακτήρα. Προτείνεται: Βιδιανό Κρήτης (μέτρια οξύτητα, τροπικά φρούτα – ιδανικό με γαρίδες και χταπόδι). Κυδωνίτσα (νότες κυδωνιού και αχλαδιού, αναδεικνύει γλυκύτητα θαλασσινών).

Τα τηγανητά ή ψητά θαλασσινά απαιτούν φρεσκάδα και φρουτώδη χαρακτήρα. Προτείνεται: Ντολμαδάκια Γιαλαντζί Η λεμονάτη οξύτητα και τα βότανα ταιριάζουν με ελαφριά, εσπεριδοειδή κρασιά. Προτείνεται: Σαββατιανό (απαλή, στρογγυλή αίσθηση). Ρομπόλα Κεφαλονιάς (ελαφριά ορυκτότητα και εσπεριδοειδή).

Η λεμονάτη οξύτητα και τα βότανα ταιριάζουν με ελαφριά, εσπεριδοειδή κρασιά. Προτείνεται: Όσπρια (φασόλια μαυρομάτικα, ρεβιθοσαλάτα) Γήινες γεύσεις θέλουν ελαφρύ σώμα και βοτανικά αρώματα. Προτείνεται: Δαφνί Κρήτης (αρώματα μεσογειακών βοτάνων). Ροζέ Ξινόμαυρο (φρουτώδες, ήπιες τανίνες για επιπλέον διάσταση).

Γήινες γεύσεις θέλουν ελαφρύ σώμα και βοτανικά αρώματα. Προτείνεται: Χαλβάς (σιμιγδαλένιος ή εμπορίου) Η γλυκύτητα και οι ξηροί καρποί ταιριάζουν με γλυκά ή ημίγλυκα κρασιά. Προτείνεται: Μοσχάτο Σάμου (νότες μελιού, λουλουδιών και καραμέλας). Vinsanto Σαντορίνης (πλούσιο, με αποξηραμένα φρούτα και καρπούς).

Η γλυκύτητα και οι ξηροί καρποί ταιριάζουν με γλυκά ή ημίγλυκα κρασιά. Προτείνεται:

Γενικές συμβουλές για επιλογή κρασιού

Προτιμήστε λευκά και ροζέ ελληνικές ποικιλίες σε δροσερή θερμοκρασία (8-12°C) για να αναδείξουν τις νηστίσιμες γεύσεις. Αποφύγετε βαριά ερυθρά ή πολύ ξηρά κρασιά. Φέτος, δοκιμάστε λιγότερο γνωστές ποικιλίες όπως Βιδιανό, Κυδωνίτσα ή Δαφνί για φρέσκια εμπειρία.

