Καθαρά Δευτέρα 2026: Πώς αμείβεται η εργασία

Η Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τον ιδιωτικό τομέα (όπως Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, 25η Μαρτίου, Πρωτομαγιά κ.λπ.). Συνεπώς, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν κανονικά και οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν στην εργασία τους, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από:

Ειδική νομοθετική διάταξη

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ)

Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης

Μακροχρόνια καθιερωμένη πρακτική / εταιρικό έθιμο

Πώς αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά Μισθωτοί με μηνιαίο μισθό : Καμία επιπλέον αμοιβή – η ημέρα θεωρείται κανονική εργάσιμη και συμπεριλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό.

: Καμία επιπλέον αμοιβή – η ημέρα θεωρείται κανονική εργάσιμη και συμπεριλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό. Ημερομίσθιοι: Λαμβάνουν το κανονικό ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Εάν η επιχείρηση παραμένει κλειστή Οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά (χωρίς μείωση μισθού), όπως συμβαίνει σε όλες τις προαιρετικές αργίες. Ειδική περίπτωση – Προσαύξηση 75% (μόνο κατ’ εξαίρεση) Εάν μια επιχείρηση δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια την Καθαρά Δευτέρα (λόγω εθίμου ή ΣΣΕ) και φέτος αποφασίσει να ανοίξει, τότε: Οι μισθωτοί δικαιούνται επιπλέον 1/25 του μισθού τους.

τους. Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο + 75% προσαύξηση επί του ημερομισθίου. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) Σε ορισμένους κλάδους (π.χ. εμπόριο, βιομηχανία, τουρισμός) μπορεί να προβλέπεται διαφορετική μεταχείριση (πληρωμή αργίας ή προσαύξηση). Οι εργαζόμενοι καλό είναι να ελέγξουν την ισχύουσα ΣΣΕ του κλάδου τους μέσω της πλατφόρμας του Ο.ΜΕ.Δ. (Οργανισμός Μεσολάβησης & Διαιτησίας): omed.gr.

