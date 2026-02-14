Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Καθαρά Δευτέρα, μια ημέρα άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη της Σαρακοστής αλλά και με αγαπημένες ελληνικές παραδόσεις. Για το 2026 η ημέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, δίνοντας σε αρκετούς τη δυνατότητα για ένα μικρό τριήμερο ξεκούρασης.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της περιόδου νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα και την Ανάσταση. Πρόκειται για μια συμβολική περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και αυτοσυγκράτησης, η οποία διαρκεί συνολικά 40 ημέρες, μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ως επίσημη αργία, σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, το αν θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις εξαρτάται από την πολιτική κάθε εργοδότη, καθώς η ημέρα δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους. Πολλές επιχειρήσεις πάντως επιλέγουν να δίνουν ρεπό ή άδεια στο προσωπικό τους.

Η ημέρα συνοδεύεται και από έντονα λαϊκά έθιμα. Το πέταγμα του χαρταετού αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό, συμβολίζοντας την πνευματική ανάταση και την ελευθερία. Παράλληλα, κυριαρχεί το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι με λαγάνα, ταραμά, όσπρια, θαλασσινά και άλλα νηστίσιμα, στο πλαίσιο των λεγόμενων «κουλούμων».

Η Καθαρά Δευτέρα συνδυάζει έτσι τη θρησκευτική σημασία με την παράδοση και τη συλλογική εμπειρία, αποτελώντας μια από τις πιο ιδιαίτερες ημέρες του ελληνικού εορτολογίου.

