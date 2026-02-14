Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει, φέρνοντας μαζί της την έναρξη της Σαρακοστής, το καθιερωμένο τριήμερο για πολλούς και τα παραδοσιακά έθιμα που σηματοδοτούν τη μέρα. Δείτε τι ισχύει για αργία, εργασία και σχολεία.

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα
14 Φεβ. 2026 15:12
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την Καθαρά Δευτέρα, μια ημέρα άρρηκτα συνδεδεμένη με την έναρξη της Σαρακοστής αλλά και με αγαπημένες ελληνικές παραδόσεις. Για το 2026 η ημέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου, δίνοντας σε αρκετούς τη δυνατότητα για ένα μικρό τριήμερο ξεκούρασης.

Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την αρχή της περιόδου νηστείας που οδηγεί στο Πάσχα και την Ανάσταση. Πρόκειται για μια συμβολική περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και αυτοσυγκράτησης, η οποία διαρκεί συνολικά 40 ημέρες, μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ως επίσημη αργία, σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο, το αν θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις εξαρτάται από την πολιτική κάθε εργοδότη, καθώς η ημέρα δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους. Πολλές επιχειρήσεις πάντως επιλέγουν να δίνουν ρεπό ή άδεια στο προσωπικό τους.

Η ημέρα συνοδεύεται και από έντονα λαϊκά έθιμα. Το πέταγμα του χαρταετού αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό, συμβολίζοντας την πνευματική ανάταση και την ελευθερία. Παράλληλα, κυριαρχεί το παραδοσιακό σαρακοστιανό τραπέζι με λαγάνα, ταραμά, όσπρια, θαλασσινά και άλλα νηστίσιμα, στο πλαίσιο των λεγόμενων «κουλούμων».

Η Καθαρά Δευτέρα συνδυάζει έτσι τη θρησκευτική σημασία με την παράδοση και τη συλλογική εμπειρία, αποτελώντας μια από τις πιο ιδιαίτερες ημέρες του ελληνικού εορτολογίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:26 Οδοντωτός: Ο Δήμος Αιγιάλειας επιμένει στην ασφάλεια και απαντά στις ερμηνείες
15:24 Με συγκίνηση η Πολιτεία τίμησε τους αστυνομικούς που έπεσαν στο καθήκον – Το μήνυμα Τασούλα για τη θυσία τους
15:13 Καρναβάλι των Μικρών 2026: Τα Υψηλά Αλώνια πλημμύρισαν παιδικά χαμόγελα – Θερμό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις ΦΩΤΟ
15:12 Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει, ποιοι κερδίζουν τριήμερο και τι ισχύει για αργία, δουλειά και έθιμα
15:00 Δημήτρης Αβραμόπουλος: Τρία χρόνια μετά το διαζύγιο μιλά για τη ζωή του, τη συντροφικότητα και τη στιγμή που τον συγκίνησε περισσότερο
14:48 Βιολάντα: Από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο – Βαρύτερο κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη
14:36 Τέλος στο «φθηνό καλάθι» από Temu και Shein: Οι νέοι δασμοί που κάνουν τις online αγορές ακριβότερες
14:28 Το «αντίο» της Λένας Παπαληγούρα στον πατέρα της: Συγκίνηση, δάκρυα και ένα μήνυμα ανθρωπιάς στην κηδεία του Αναστάση Παπαληγούρα
14:24 Η “γραπτή” φρίκη του Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν ημερολόγια και καταθέσεις όσων επέζησαν
14:12 Κάλεσμα σε απεργία για τα Τέμπη από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας – Συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου
14:05 Ο Απόλλωνας στην Ελευσίνα για νίκη και νέα αρχή
14:00 Κόντρες για likes και μπλεξίματα με τον νόμο: Τα βίντεο στα social “έκαψαν” 30χρονο οδηγό
13:48 «Άρτεμις»: Χτύπημα στο σκοτεινό κύκλωμα – Συλλήψεις για υλικό κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου
13:36 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ακρωτηριασμός για να σωθεί η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό
13:24 Η Παναχαϊκή με απουσίες και κόντρα στην Κόρινθο
13:24 Μαζωνάκης: Επιτυχής η επέμβαση στη χολή – Πιθανό εξιτήριο ακόμη και την Κυριακή
13:12 Μπαρ με μουσική ως τα ξημερώματα, ανήλικος σε διάρρηξη και συλλήψεις για ναρκωτικά – Αστυνομικές παρεμβάσεις σε Πάτρα και Ηλεία
13:00 Καρναβάλι των Μικρών με πληρότητες 80%: «Ανάσα» από τα 20.000 παιδιά
12:52 Συναγερμός στην πλατεία Όλγας: Φωτιά στα Goody’s αναστάτωσε το κέντρο της Πάτρας ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:48 Η Ιταλία αλλάζει το παιχνίδι στην Ευρώπη – Οικονομική ισχύς και νέες πολιτικές συμμαχίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ