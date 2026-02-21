Καθαρά Δευτέρα: Αλλάζει χώρος η εκδήλωση στον Κόκκινο Μύλο – Πού θα πραγματοποιηθεί τελικά

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας γίνεται γνωστό, ότι λόγω των προβλημάτων που δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερων στο τερέν της έκτασης στην οποία θα φιλοξενείτο η εκδήλωση εορτασμού της Καθαρής Δευτέρας, στον “Κόκκινο Μύλο”, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε άλλο χώρο.

Το νέο σημείο πραγματοποίησης της εκδήλωσης, είναι η Πλατεία Δημοκρατίας, μπροστά από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Αναγέννηση”, Πατρών – Πύργου και 25ης Μαρτίου (πρώην ΕΥΑ).

Οι υπόλοιποι χώροι πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας (Δημοτική Πλάζ Αγυιάς και Νότιο Πάρκο) παραμένουν ως έχουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12.00 το μεσημέρι και το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συναυλιών, το πέταγμα χαρταετού και δωρεάν διάθεση σαρακοστιανών.

