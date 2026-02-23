Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά

Στο επίκεντρο των εορτασμών της Καθαράς Δευτέρας βρέθηκε και φέτος η παραδοσιακή λαγάνα, με φούρνους, δήμους και αρτοποιούς σε όλη τη χώρα να δημιουργούν εντυπωσιακές «γίγας» εκδοχές της, συνδυάζοντας το έθιμο με δημιουργικότητα και γιορτινή διάθεση.

Στο Περιστέρι, ο δήμος σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων διοργάνωσε στο Εκθεσιακό Κέντρο ανοιχτή γιορτή για τους κατοίκους, παρουσιάζοντας για ακόμη μία χρονιά μια από τις μεγαλύτερες λαγάνες που έχουν παρασκευαστεί στην περιοχή. Η εκδήλωση συνδύασε το παραδοσιακό στοιχείο με δράσεις για το κοινό, αναδεικνύοντας το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη, αρτοποιός στον Εύοσμο ετοίμασε λαγάνα μήκους περίπου δύο μέτρων και βάρους 130 κιλών, με διακοσμητικά στοιχεία αφιερωμένα στον ΠΑΟΚ, τιμώντας τα 100 χρόνια του συλλόγου. Η εντυπωσιακή δημιουργία τοποθετήθηκε έξω από το κατάστημα και προσέλκυσε το ενδιαφέρον περαστικών και φιλάθλων.

Ανάλογες πρωτοβουλίες καταγράφηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα Χανιά, αρτοποιείο παρουσίασε λαγάνα μήκους περίπου 2,20 μέτρων, συνεχίζοντας μια παράδοση που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι αρτοποιοί, μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Στην Κοζάνη παρασκευάστηκε λαγάνα περίπου 30 κιλών, ενώ στο Ναύπλιο δημιουργήθηκε ακόμη μία εντυπωσιακή εκδοχή, βάρους περίπου 40 κιλών και μήκους δύο μέτρων, η οποία πρόκειται να μοιραστεί στους πελάτες του αρτοποιείου.





Οι μεγάλες αυτές λαγάνες αποτελούν πλέον μέρος της σύγχρονης λαϊκής παράδοσης της Καθαράς Δευτέρας, συνδυάζοντας το έθιμο με τη δημιουργικότητα της αρτοποιίας και τη διάθεση για γιορτή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

