Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά

Με εντυπωσιακές δημιουργίες και τη λαγάνα στο επίκεντρο γιορτάστηκε και φέτος η Καθαρά Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Φούρνοι και δήμοι παρουσίασαν γιγαντιαίες λαγάνες, κρατώντας ζωντανό το έθιμο με φαντασία και συμμετοχή του κόσμου.

Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
23 Φεβ. 2026 14:48
Pelop News

Στο επίκεντρο των εορτασμών της Καθαράς Δευτέρας βρέθηκε και φέτος η παραδοσιακή λαγάνα, με φούρνους, δήμους και αρτοποιούς σε όλη τη χώρα να δημιουργούν εντυπωσιακές «γίγας» εκδοχές της, συνδυάζοντας το έθιμο με δημιουργικότητα και γιορτινή διάθεση.

Στο Περιστέρι, ο δήμος σε συνεργασία με τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων διοργάνωσε στο Εκθεσιακό Κέντρο ανοιχτή γιορτή για τους κατοίκους, παρουσιάζοντας για ακόμη μία χρονιά μια από τις μεγαλύτερες λαγάνες που έχουν παρασκευαστεί στην περιοχή. Η εκδήλωση συνδύασε το παραδοσιακό στοιχείο με δράσεις για το κοινό, αναδεικνύοντας το γιορτινό κλίμα της ημέρας.

Στη Θεσσαλονίκη, αρτοποιός στον Εύοσμο ετοίμασε λαγάνα μήκους περίπου δύο μέτρων και βάρους 130 κιλών, με διακοσμητικά στοιχεία αφιερωμένα στον ΠΑΟΚ, τιμώντας τα 100 χρόνια του συλλόγου. Η εντυπωσιακή δημιουργία τοποθετήθηκε έξω από το κατάστημα και προσέλκυσε το ενδιαφέρον περαστικών και φιλάθλων.

Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά

Ανάλογες πρωτοβουλίες καταγράφηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα Χανιά, αρτοποιείο παρουσίασε λαγάνα μήκους περίπου 2,20 μέτρων, συνεχίζοντας μια παράδοση που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι αρτοποιοί, μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Στην Κοζάνη παρασκευάστηκε λαγάνα περίπου 30 κιλών, ενώ στο Ναύπλιο δημιουργήθηκε ακόμη μία εντυπωσιακή εκδοχή, βάρους περίπου 40 κιλών και μήκους δύο μέτρων, η οποία πρόκειται να μοιραστεί στους πελάτες του αρτοποιείου.


Οι μεγάλες αυτές λαγάνες αποτελούν πλέον μέρος της σύγχρονης λαϊκής παράδοσης της Καθαράς Δευτέρας, συνδυάζοντας το έθιμο με τη δημιουργικότητα της αρτοποιίας και τη διάθεση για γιορτή και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ