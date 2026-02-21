Καθαρά Δευτέρα με ασφάλεια: Το έξυπνο μήνυμα της ΕΛΑΣ για το αλκοόλ και την οδήγηση

Ένα διαφορετικό μήνυμα οδικής ασφάλειας επέλεξε να περάσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της Καθαράς Δευτέρας, αξιοποιώντας ένα σύντομο αλλά εύστοχο σποτ που συνδέει τον εορτασμό της ημέρας με την ανάγκη υπεύθυνης οδήγησης.

Στο σποτ ακούγεται ένας καθημερινός διάλογος: «– Τι λες, θα φυσήξει σήμερα; – Μπα, δεν το βλέπω να φυσάει. – Θα φυσήξει, θα φυσήξει…». Αρχικά η συζήτηση παραπέμπει στον αέρα που χρειάζεται ο χαρταετός για να πετάξει, ωστόσο στο τέλος το νόημα αλλάζει, με την επισήμανση: «Φυσάμε… Καθαρά! Ο χαρταετός θέλει αέρα, όχι αλκοόλ!».

Μέσα από αυτή τη συμβολική προσέγγιση, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι η έξοδος και ο εορτασμός δεν πρέπει να συνδυάζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοτέστ και οι έλεγχοι στους δρόμους αποτελούν βασικό εργαλείο πρόληψης, ενώ οι συνέπειες της απερίσκεπτης οδήγησης μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: η Καθαρά Δευτέρα μπορεί να γιορταστεί με χαρά και ασφάλεια, με σεβασμό στη ζωή τη δική μας και των άλλων.

