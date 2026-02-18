Καθαρά Δευτέρα: Ποια καταστήματα θα είναι ανοικτά και ποια όχι

Η Καθαρά Δευτέρα, αν και δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες υποχρεωτικές αργίες του νόμου, τηρείται ως εθιμική αργία για το μεγαλύτερο μέρος του λιανικού εμπορίου σε όλη την Ελλάδα. Τα εμπορικά καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα παραμένουν κλειστά, με εξαίρεση χώρους εστίασης, καφετέριες, εστιατόρια και κινηματογράφους που λειτουργούν εντός αυτών.

Ποια λειτουργούν

Φούρνοι : Λειτουργούν από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι (συνήθως 06:00–14:00 ή 15:00) για την προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας.

: Λειτουργούν από τα ξημερώματα έως το μεσημέρι (συνήθως 06:00–14:00 ή 15:00) για την προμήθεια της παραδοσιακής λαγάνας. Ιχθυοπωλεία : Ανοιχτά κανονικά, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

: Ανοιχτά κανονικά, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Λαϊκές αγορές : Λειτουργούν κανονικά σε όλους τους δήμους (συνήθως 07:00–14:00 ή 15:00).

: Λειτουργούν κανονικά σε όλους τους δήμους (συνήθως 07:00–14:00 ή 15:00). Ζαχαροπλαστεία, κάβες, περίπτερα και mini markets / ψιλικών : Λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

: Λειτουργούν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο. Ορισμένα Lidl : Σε επιλεγμένες περιοχές ενδέχεται να ανοίξουν ορισμένα καταστήματα – θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν.

: Σε επιλεγμένες περιοχές ενδέχεται να ανοίξουν ορισμένα καταστήματα – θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν. OK! Markets : Λειτουργούν κανονικά, όπως κάθε Κυριακή και αργία (συνήθως 08:00–21:00).

: Λειτουργούν κανονικά, όπως κάθε Κυριακή και αργία (συνήθως 08:00–21:00). Shop & Go / Local Stores (franchise μικρά καταστήματα μεγάλων ομίλων): Συνήθως ανοιχτά με μειωμένο ωράριο (π.χ. 08:00–20:00).

Τι θα είναι κλειστό

Εμπορικά κέντρα (malls) και πολυκαταστήματα (π.χ. The Mall Athens, Mediterranean Cosmos, Golden Hall).

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών ειδών, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ. στις εμπορικές οδούς (Ερμού, Τσιμισκή, Πατησίων κ.ά.).

Μεγάλες εθνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ (Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, MyMarket κ.ά.) – παραδοσιακά κλειστά.

Βαρβάκειος Αγορά – Αγορά Ρέντη

Βαρβάκειος Αγορά (Αθήνα) και Κεντρική Αγορά Ρέντη: Λειτουργούν non-stop από το βράδυ της Κυριακής (συνήθως από τις 20:00–21:00) έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (περίπου 14:00–15:00). Ιδανικό σημείο για φρέσκα θαλασσινά υψηλής ποιότητας.

Συμβουλές για πολίτες

Προτιμήστε τις πρωινές ώρες (08:00–11:00) για ψώνια σε φούρνους, ιχθυοπωλεία και λαϊκές, καθώς η κίνηση κορυφώνεται μετά τις 11:00.

Για σούπερ μάρκετ, ελέγξτε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή της αλυσίδας σας 1–2 ημέρες πριν, καθώς μπορεί να υπάρχουν τοπικές εξαιρέσεις.

Καφετέριες, εστιατόρια, ταβέρνες και delivery λειτουργούν πλήρως κανονικά.

