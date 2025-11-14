Καθαρές οι εξετάσεις του Εμπαπέ, κανονικά με Ολυμπιακό και Έλτσε

Ο Γάλλος επιθετικός θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες

Καθαρές οι εξετάσεις του Εμπαπέ, κανονικά με Ολυμπιακό και Έλτσε
14 Νοέ. 2025 22:35
Pelop News

Ο Γάλλος σούπερ στα της Ρεάλ, Κιλιάν Εμπαπέ,  αποχώρησε τραυματίας από την εθνική Γαλλίας, αλλά οι εξετάσεις του έδειξαν ότι δεν έχει κάτι σοβαρό και έτσι αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της »Βασίλισσας» με την Έλτσε στην Ισπανία και τον Ολυμπιακό στο Champions League.

Μετά το ματς της εθνικής Γαλλίας με την Ουκρανία, ο Κιλιάν Εμπαπέ ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξιό αστράγαλο και αποφασίστηκε να αποχωρήσει από τους “τρικολόρ”, για να επιστρέψει για εξετάσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η εικόνα του ήταν όμως καθησυχαστική και έτσι εκτιμάται ότι θα επανέλθει άμεσα στη δράση.

Ο Γάλλος επιθετικός θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, οπότε και η ομάδα του θα αντιμετωπίσει κατά σειρά, την Έλτσε στις 23 Νοεμβρίου και τον Ολυμπιακό στις 26 Νοεμβρίου στο “Καραϊσκάκης”.

