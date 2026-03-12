Καθάρισαν μόνοι τους τα χορτάρια στο 12ο Δημοτικό σχολείο

Πάντως, υπάρχουν ακόμα χορτάρια που βρίσκονται σε ύψος και δεν έχουμε κοπεί από το μηχάνημα που επιστρατεύσαν οι άνθρτωποι του σχολείου

12 Μαρ. 2026 10:24
Pelop News

Είδε και απόειδε ο διευθυντής του 12ου Δημοτικού Σχολειού Πατρών, Ανδρέας Μπαγιώργος, ο οποίος με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι πριν από λίγες μέρες έκοψε μόνος του τα χορτάρια γιατί είχαν μεγαλώσει σε επικίνδυνο σημείο.

Οπως αναφέρει, είχε καταθέσει αιτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά χωρίς ανταπόκριση, και έτσι με δική του πρωτοβουλία βρήκε μηχάνημα και καθάρισε τα χόρτα, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές.

 

