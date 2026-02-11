Καθαρισμός οικοπέδων: Επιφυλάξεις από τον Δήμο Πατρέων για την εφαρμογή των μέτρων, παράταση ως τις 15 Ιουνίου

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον καθαρισμό οικοπέδων και την πρόληψη πυρκαγιών φέρνει αλλαγές σε ελέγχους, πρόστιμα και ευθύνες. Ωστόσο, από την πλευρά του Δήμου Πατρέων εκφράζονται επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων και τη στήριξη της αυτοδιοίκησης.

11 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Για το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπέδων αναφέρθηκε ο Μιχάλης Αναστασίου, μιλώντας χθες στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!».

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων περιέγραψε τις βασικές πτυχές του σχεδίου που φέρει την ονομασία «Ενεργή Μάχη», όμως ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τα αποτελέσματά του, αλλά κι επικριτικός ταυτόχρονα για την «μη στήριξη της αυτοδιοίκησης από τις κυβερνήσεις σε προσωπικό κι εξοπλισμό».

Οπως ανέφερε ο Μιχάλης Αναστασίου: «Οι έλεγχοι θα γίνονται από την Πυροσβεστική και τα πρόστιμα θα βεβαιώνονται από τον Δήμο, ενώ προβλέπεται αυτεπάγγελτος καθαρισμός, όπου απαιτείται. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθούν δύο σοβαρά ζητήματα: Πρώτον, η μεγάλη υποστελέχωση των Δήμων, η οποία δυσκολεύει την αποκομιδή πράσινων απορριμμάτων και την πρόληψη πυρκαγιών. Και δεύτερον, υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας παράνομων χωματερών από κλαδιά και υπολείμματα, που αποτελούν εστίες φωτιάς και απειλή για τη δημόσια υγεία. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι Δήμοι μπορεί να βρεθούν ακόμη και αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες, παρότι τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα».

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε και τον προβληματισμό του για «τον εισπρακτικό χαρακτήρα των μέτρων» και «τη μετακύλιση ευθυνών από το κράτος προς τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση». Οπως είπε χαρακτηριστικά: «Με αυτήν τη φιλοσοφία στην ουσία δεν διαπαιδαγωγείς τους πολίτες, αλλά τους χαρατσώνεις».

Η «ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΧΗ» ΣΕ BULLETS

* Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου, δίνοντας περιθώριο συμμόρφωσης και καλύτερο προγραμματισμό.

* Οι δήμοι θα ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες, θα διενεργούν ελέγχους και θα προχωρούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ η Πυροσβεστική θα επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις.

* Εισάγεται αναλογική κλιμάκωση στις κυρώσεις, με διαχωρισμό της τυπικής από την ουσιαστική παράβαση και δυνατότητα μείωσης προστίμου σε περίπτωση άμεσης διόρθωσης.

* Θεσπίζονται μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης για την πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς, με δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου.

 

