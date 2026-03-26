Καθαρός αέρας για λίγους: Οι 13 χώρες που ξεφεύγουν από το νέφος

Το Πακιστάν αναδείχθηκε η πιο επιβαρυμένη χώρα σε επίπεδα PM2.5 για το 2025, ενώ μόλις 13 χώρες και εδάφη παγκοσμίως κατάφεραν να μείνουν εντός των ορίων του ΠΟΥ για καθαρό αέρα.

Καθαρός αέρας για λίγους: Οι 13 χώρες που ξεφεύγουν από το νέφος
26 Μαρ. 2026 17:15
Pelop News

Το Πακιστάν ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση το 2025, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση της IQAir, με τις συγκεντρώσεις των επικίνδυνων μικροσωματιδίων PM2.5 να φτάνουν έως και τις 13 φορές πάνω από το όριο που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η έκθεση δείχνει ότι παγκοσμίως η καθαρή ατμόσφαιρα παραμένει μάλλον εξαίρεση. Από τις 143 χώρες και περιοχές που εξετάστηκαν, οι 130 δεν πληρούσαν τα κριτήρια του ΠΟΥ, ενώ μόλις 13 χώρες και εδάφη κατάφεραν να κρατήσουν τα επίπεδα PM2.5 κάτω από τα 5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Το 2024 οι χώρες αυτές ήταν μόλις επτά, όμως η συνολική εικόνα παραμένει προβληματική.

Ποιες χώρες βρέθηκαν στην κορυφή της ρύπανσης

Πίσω από το Πακιστάν, στη λίστα με τις πιο επιβαρυμένες χώρες, βρέθηκαν το Μπανγκλαντές και το Τατζικιστάν, ενώ το Τσαντ, που το 2024 βρισκόταν στην πρώτη θέση, υποχώρησε στην τέταρτη. Η IQAir σημειώνει, πάντως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι μεταβολές μπορεί να επηρεάζονται και από ελλείψεις στα διαθέσιμα δεδομένα.

Σε επίπεδο πόλεων, το Λόνι της Ινδίας αναδείχθηκε η πιο μολυσμένη πόλη στον κόσμο για το 2025, με μέση ετήσια συγκέντρωση PM2.5 στα 112,5 μικρογραμμάρια, ενώ ακολούθησε το Χοτάν στην Κίνα με 109,6 μικρογραμμάρια. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 25 πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου βρίσκονταν όλες σε Ινδία, Πακιστάν και Κίνα.

Μόνο λίγες χώρες «αναπνέουν» καθαρά

Παρά τη γενικά δύσκολη εικόνα, η έκθεση καταγράφει και ορισμένες χώρες που διατήρησαν τα επίπεδα ρύπανσης εντός των ορίων του ΠΟΥ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αυστραλία, η Ισλανδία, η Εσθονία και ο Παναμάς. Συνολικά, μόλις το 14% των πόλεων σε όλο τον κόσμο πληρούσε τα σχετικά κριτήρια το 2025, ποσοστό χαμηλότερο από το 17% της προηγούμενης χρονιάς.

Η IQAir επισημαίνει επίσης ότι παράγοντες όπως οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά επιβάρυναν ξανά την ποιότητα του αέρα σε περιοχές των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης, ενώ σε άλλες χώρες, όπως το Λάος, η Καμπότζη και η Ινδονησία, καταγράφηκαν αισθητές βελτιώσεις, εν μέρει λόγω καιρικών συνθηκών που βοήθησαν στη διασπορά των ρύπων.

Συνολικά, 75 χώρες εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα PM2.5 σε σχέση με το 2024, ενώ 54 κατέγραψαν επιδείνωση. Το βασικό συμπέρασμα, ωστόσο, παραμένει ίδιο: η ατμοσφαιρική ρύπανση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα διεθνώς.

