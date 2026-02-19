Κατηγορία σοκ σε βάρος του Άντριου

Στο προσκήνιο έρχεται νέα κατηγορία σε βάρος του πρώην πρίγκιπα Άντριου, την ώρα που η σύλληψή του, σήμερα (19.02.2026) – ανήμερα των 66ων γενεθλίων του – συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, ο Άντριου κατηγορείται ότι φέρεται να παρακολούθησε ανήλικο παιδί, ηλικίας μεταξύ 6 και 8 ετών, να υφίσταται βασανισμό με ηλεκτροσόκ από την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η καταγγελία, η οποία φέρεται να βασίζεται σε ανώνυμη πληροφορία, αναφέρει ακόμη ότι και άλλοι άνδρες βρίσκονταν στον χώρο και παρακολουθούσαν το περιστατικό μαζί με τον Άντριου.

Ο πρώην πρίγκιπας έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.

Όπως μεταδίδει η Mirror, η συγκεκριμένη κατηγορία εντοπίστηκε στα αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν μόλις πριν από λίγες εβδομάδες.

