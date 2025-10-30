Κάτω Αχαΐα: Ανήλικος χωρίς ταυτότητα έκλεψε προϊόντα από σούπερ μάρκετ

Χθες το απόγευμα στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν έναν ανήλικο, ο οποίος είχε αφαιρέσει από σούπερ μάρκετ διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 50 ευρώ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο και τον οδήγησαν στο τμήμα, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μεριμνήσει για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παράλειψη έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

