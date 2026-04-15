Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Νέο περιστατικό μέθης ανηλίκων προκαλεί ανησυχία στις αρχές

15 Απρ. 2026 20:32
Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό μέθης ανηλίκων που καταγράφηκε στην Κάτω Αχαΐα, με δύο αδέλφια ηλικίας 17 και 16 ετών να χρειάζονται ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής από συγγενικό τους πρόσωπο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα έντονης μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Έρευνα για το πώς προμηθεύτηκαν αλκοόλ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο ανήλικοι απέκτησαν πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο παράνομης πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στην περιοχή

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι μεμονωμένο, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των τοπικών αρχών και της κοινωνίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην πώληση αλκοόλ, αλλά και για ενίσχυση της ενημέρωσης και πρόληψης, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

21:46 Η ΑΕΚ το έκανε ξανά! – Πρόκριση στο Final 4 του BCL, 72-67 την Μπανταλόνα
21:36 Δημόσιο: Αυξήσεις έως και έναν επιπλέον μισθό το 2026 – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
21:28 ΑΕΚ-Ράγιο Βαγεκάνο – Πέρεθ: «Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πετύχει γκολ νωρίς»
21:20 Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Γλυφάδα – Νομικές κινήσεις από τον Δήμο
21:12 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η αξιοπρέπεια του να επιλέγεις το “Λάθος”
21:04 Πρόταση Ανδρουλάκη για αναβολή της συζήτησης στη Βουλή λόγω Μυλωνάκη
20:56 Stoiximan Basket League: Αφεντικό της πόλης ο ΠΑΟΚ, 88-77 τον Άρη
20:48 Αίγιο: Μετά τον τσακωμό σε καφετέρια, βρήκαν καλάσνικοφ στο σπίτι του δράστη – Μία σύλληψη, πέντε συνεργοί
20:40 «10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη
20:32 Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:24 Καιρός: Αποπνικτική ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη την Πέμπτη – Πού θα βρέξει
20:16 Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα τιμή-στόχος €53 – Στο επίκεντρο οι παραχωρήσεις
20:08 Το ΕΕΣ εκφράζει ανησυχίες για το προσωρινό ταμείο Απανθρακοποίησης.
19:58 Σύμπτωση ή κάτι άλλο; Οι παρεμβάσεις βουλευτών της ΝΔ που «ακούστηκαν» στο Μαξίμου
19:50 Στο CAS προσφεύγει ο Ολυμπιακός για την υπόθεση Κωστούλα
19:42 Λίμνη Κερκίνης: Σπάνιος υδροβιότοπος, τι να δείτε
19:33 Άλμα του πληθωρισμού τον Μάρτιο, δείτε σε ποιους τομείς είχαμε αύξηση
19:25 Σε κρίσιμη κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης – Διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό» μετά από ρήξη ανευρύσματος
19:17 Μαζική κυβερνοεπίθεση σε Ουκρανία, ΝΑΤΟ και Βαλκάνια – Στο στόχαστρο και το ΓΕΕΘΑ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
