Κάτω Αχαΐα: Δύο ανήλικοι στο Κέντρο Υγείας μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό μέθης ανηλίκων που καταγράφηκε στην Κάτω Αχαΐα, με δύο αδέλφια ηλικίας 17 και 16 ετών να χρειάζονται ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της περιοχής από συγγενικό τους πρόσωπο, καθώς παρουσίαζαν συμπτώματα έντονης μέθης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Έρευνα για το πώς προμηθεύτηκαν αλκοόλ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο ανήλικοι απέκτησαν πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το ενδεχόμενο παράνομης πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στην περιοχή

Το συγκεκριμένο συμβάν δεν είναι μεμονωμένο, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των τοπικών αρχών και της κοινωνίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην πώληση αλκοόλ, αλλά και για ενίσχυση της ενημέρωσης και πρόληψης, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

