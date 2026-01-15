Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά

Στόχος του Συλλόγου είναι να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις στο σχολικό κτίριο

Κάτω Αχαϊα: Όταν υπάρχει διάθεση για προσφορά
15 Ιαν. 2026 10:47
Pelop News

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι προχώρησε πρόσφατα σε αλλαγή όλων των κουρτινών στο σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας.

Η αλλαγή ήταν πρωτοβουλία του Συλλόγου, που συνέβαλε στο κόστος, ωστόσο το πιο ευχάριστο είναι ότι το υπόλοιπο μέρος καλύφθηκε από συμπολίτη που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η ανακοίνωση: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι αντικαταστάθηκαν όλες οι κουρτίνες σε ΟΛΟ το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας, προσφέροντας ένα πιο λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Μέρος του κόστους καλύφθηκε από τη λαχειοφόρο αγορά που διοργάνωσε ο Σύλλογος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης προσφέρθηκε από έναν ανώνυμο συμπολίτη μας, ο οποίος απέδειξε έμπρακτα ότι η αγάπη για το δημόσιο σχολείο δεν χρειάζεται προβολή — μόνο πράξεις» .

