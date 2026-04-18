Κάτω Αχαΐα: Τη συνέλαβαν για καταδικαστική απόφαση για απάτη – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 8 μηνών

Στη σύλληψη μίας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της 16ης Απριλίου στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχων για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Σε βάρος της διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για ηθική αυτουργία σε απάτη. Μετά τον εντοπισμό της από τους αστυνομικούς, ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



