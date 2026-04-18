Κάτω Αχαΐα: Τη συνέλαβαν για καταδικαστική απόφαση για απάτη – Εκκρεμούσε ποινή φυλάκισης 8 μηνών
Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε γυναίκα στην Κάτω Αχαΐα, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε απάτη. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.
Στη σύλληψη μίας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν το βράδυ της 16ης Απριλίου στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο ελέγχων για εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις. Σε βάρος της διαπιστώθηκε ότι υπήρχε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για ηθική αυτουργία σε απάτη. Μετά τον εντοπισμό της από τους αστυνομικούς, ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της απόφασης.
