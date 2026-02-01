Κάτω από τις 80.000 δολάρια το Bitcoin – Βαθαίνει το sell-off στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Απότομη πτώση κατέγραψε το Bitcoin το Σάββατο, υποχωρώντας κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80.000 δολαρίων και αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025, στο πλαίσιο μιας γενικευμένης καθοδικής κίνησης στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η πτώση σημειώθηκε σε συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας και χαμηλού αγοραστικού ενδιαφέροντος, επιτείνοντας ένα sell-off που έχει ήδη αφαιρέσει πάνω από το 30% της αξίας του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος παγκοσμίως.

Βαριές απώλειες και στα altcoins

Το Bitcoin κατέγραψε απώλειες έως και 10%, υποχωρώντας στα 75.709,88 δολάρια κατά τις απογευματινές ώρες συναλλαγών στη Νέα Υόρκη. Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα περισσότερα εναλλακτικά tokens, με το Ether να σημειώνει πτώση έως και 17% και το Solana να χάνει σε κάποια στιγμή πάνω από 17%.

Σύμφωνα με στοιχεία της CoinGecko, η νέα υποχώρηση αφαίρεσε περίπου 111 δισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μέσα σε μόλις 24 ώρες. Παράλληλα, ρευστοποιήσεις short και long θέσεων ύψους περίπου 1,6 δισ. δολαρίων καταγράφηκαν στο ίδιο διάστημα, βάσει δεδομένων της Coinglass, με το μεγαλύτερο μέρος των εκκαθαρίσεων να αφορά Bitcoin και Ethereum και να σημειώνεται τις τελευταίες τέσσερις ώρες των συναλλαγών.

Απογοητευτικά μακροοικονομικά σήματα

Η κίνηση αυτή επαναφέρει μνήμες από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί μετά τις αναταράξεις της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» και έρχεται έπειτα από εβδομάδες απογοητευτικών μακροοικονομικών εξελίξεων για το Bitcoin. Παρά την αποδυνάμωση του δολαρίου τον Ιανουάριο, λόγω αυξημένων πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, το κλίμα στις αγορές crypto δεν βελτιώθηκε.

Αντίστοιχα, το Bitcoin δεν κατάφερε να επωφεληθεί από το ράλι του χρυσού προς ιστορικά υψηλά, ούτε προσέλκυσε εισροές μετά τη διόρθωση του χρυσού και του ασημιού την Παρασκευή. Οι καθυστερήσεις στη διαμόρφωση νέων ρυθμιστικών πλαισίων για την αγορά κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν περαιτέρω τη διάθεση αποφυγής ρίσκου.

«Το ασήμι και ο χρυσός έχουν εξελιχθεί στο βασικό όχημα για επενδυτές που ανησυχούν για τα νομίσματα fiat», σημείωσε ο Λούις Ναβελιέ της Navellier & Associates.

Ερωτήματα για τον ρόλο του Bitcoin

Η απουσία αγοραστικού ενδιαφέροντος αναζωπυρώνει τα ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Bitcoin στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Ενώ στο παρελθόν παρουσιαζόταν τόσο ως επενδυτικό στοίχημα υψηλής δυναμικής όσο και ως αντιστάθμισμα έναντι της νομισματικής απομείωσης, πλέον δυσκολεύεται να επιτελέσει και τις δύο λειτουργίες.

Οι εκροές από τα spot ETFs συνεχίζονται, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι δεν μεταφράζονται σε αυξημένη ζήτηση και οι παραδοσιακές ροές «ασφαλούς καταφυγίου» κατευθύνονται κυρίως σε πολύτιμα μέταλλα και μετρητά.

Πρόσθετη πίεση στην αγορά ενδέχεται να ασκούν και οι αυξανόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις Ισραήλ – Ιράν να επιδεινώνονται και τις αμοιβαίες απειλές να ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

«Τα τρέχοντα επίπεδα δείχνουν εξαιρετικά χαμηλό ενδιαφέρον από τους ιδιώτες επενδυτές», ανέφερε ο αναλυτής της Needham, Τζον Τοδάρο, εκτιμώντας ότι οι όγκοι συναλλαγών ενδέχεται να παραμείνουν υποτονικοί για «ένα ή και δύο ακόμη τρίμηνα».

