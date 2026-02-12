Κατολισθήσεις στη Μίνι Περιμετρική Πάτρας: Ολονύχτια επιχείρηση για την ασφάλεια του δρόμου ΦΩΤΟ

Νυχτερινή κινητοποίηση προκάλεσαν κατολισθητικά φαινόμενα στη Μίνι Περιμετρική της Πάτρας. Συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχείρησαν για την απομάκρυνση υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Κατολισθήσεις στη Μίνι Περιμετρική Πάτρας: Ολονύχτια επιχείρηση για την ασφάλεια του δρόμου ΦΩΤΟ
12 Φεβ. 2026 11:44
Pelop News

Ολονύχτια επιχείρηση στήθηκε στη Μίνι Περιμετρική της Πάτρας, μετά από κατολισθήσεις που προκάλεσαν την πτώση φερτών υλικών στο οδόστρωμα, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για τους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, τα οποία εργάστηκαν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο την απομάκρυνση των υλικών και τη διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, βασική προτεραιότητα ήταν η ταχεία αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου και η πρόληψη νέων προβλημάτων, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνουν τον κίνδυνο πρόσθετων καταπτώσεων.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών νέων περιστατικών, ενώ καλούν τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως σε συνθήκες κακοκαιρίας.

