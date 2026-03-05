Κατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον περιφερειακό δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας, μετά από μικρής έκτασης κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σημείο Παλιάμπελα.

Τα συνεργεία της υπηρεσίας προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών τόσο στο σημείο όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση όσο και κατά μήκος του αύλακα από τη Μαγούλα έως το Άνω Καστρίτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των συνεργείων, η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αποκαταστάθηκε πλήρως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

Σε δήλωσή του τόνισε: «Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Τα συνεργεία της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά για να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας».

