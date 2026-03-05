Κατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Μικρής έκτασης κατολίσθηση σημειώθηκε τα ξημερώματα στον περιφερειακό δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας, στο ύψος Παλιάμπελα, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία. Συνεργεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας παρενέβησαν άμεσα, αποκαθιστώντας πλήρως τη διέλευση των οχημάτων.

Κατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας
05 Μαρ. 2026 14:36
Pelop News

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον περιφερειακό δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας, μετά από μικρής έκτασης κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σημείο Παλιάμπελα.

Τα συνεργεία της υπηρεσίας προχώρησαν σε εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών τόσο στο σημείο όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση όσο και κατά μήκος του αύλακα από τη Μαγούλα έως το Άνω Καστρίτσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Χάρη στην άμεση παρέμβαση των συνεργείων, η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο αποκαταστάθηκε πλήρως σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατολίσθηση στον δρόμο Άνω Καστριτσίου – Μαγούλας: Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την εξέλιξη των παρεμβάσεων.

Σε δήλωσή του τόνισε: «Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η ομαλή λειτουργία του οδικού δικτύου αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Τα συνεργεία της Περιφέρειας κινητοποιήθηκαν από την πρώτη κιόλας στιγμή, επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά για να περιοριστεί η όποια ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, ώστε να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε πρόβλημα που δημιουργούν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:09 Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι
17:00 Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Έχουμε μπει σε έναν νέο κόσμο», αποκαλυπτικός ο πρώην υπουργός Δημήτρης Καιρίδης ΒΙΝΤΕΟ
16:55 «Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα», το πρώτο μήνυμα Τρινκιέρι στα Ελληνικά! ΒΙΝΤΕΟ
16:44 Θρασύτατος απατεώνας έπεισε γιαγιά να βγάλει έξω από το σπίτι της 3.000 ευρώ λόγω…. ραδιενέργειας
16:36 Reuters – Νέο στάδιο στον πόλεμο Ισραήλ–Ιράν: Στο στόχαστρο οι υπόγειες βάσεις βαλλιστικών πυραύλων
16:29 Παρουσιάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Βουραϊκού – Προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής
16:21 «Η νεράιδα Ευγενία και το Τζίνι Βοηθεία» από την Αγγελική Μάνου
16:13 Ο Σπύρος Σκιαδαρέσης στην Αμφιλοχία – Ποια προβλήματα εντόπισε
16:03 Γίνε μέρος της εθελοντικής ομάδας του 4ου Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας
15:55 Πάτρα: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας – Μένουν οι υπογραφές για το έργο
15:47 Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Ολα τα ιστορικά ντοκουμέντα
15:45 «Έφυγε» ο δημοσιογράφος Γεράσιμος (Μάκης) Γεωργουλόπουλος
15:37 Καλή επιτυχία Εύα και Κωνσταντίνε! – Η ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
15:36 «Απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα», διαμαρτυρία Βελόπουλου και επιστολή στον Κακλαμάνη για συμπεριφορά Φλώρου
15:34 «Όποιος ξέρει, ξέρει»: Η νέα 360° καμπάνια της Lidl Ελλάς αναδεικνύει την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα μέσα από τα μάτια των καταναλωτών της
15:27 Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
15:25 «Είδαμε θραύσματα να πέφτουν δίπλα μας», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων που επέστρεψαν με πτήσεις επαναπατρισμού
15:19 Skroutz: 25% αύξηση τζίρου των καταστημάτων της Αργολίδας το 2025
15:10 Χαλκίδα: Θαυμαστές του Μπραντ Πιτ συγκεντρώνονται για να δουν από κοντά τον διάσημο ηθοποιό
15:00 Απεργία από τους διανομείς Αχαΐας: Αλγόριθμοι καθορίζουν τις αμοιβές μας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ