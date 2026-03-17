Κατώτατος μισθός: «Φρένο» στις προσδοκίες για μεγάλη αύξηση λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Σε επανασχεδιασμό των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό προχωρά το οικονομικό επιτελείο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να τοποθετούνται εντός της επόμενης εβδομάδας. Η ρευστότητα στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια αναγκάζουν την κυβέρνηση να υιοθετήσει μια πιο συντηρητική στάση, εγκαταλείποντας τα σενάρια για δυναμικότερη ενίσχυση των αποδοχών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επικρατούσα πρόταση προβλέπει αύξηση της τάξεως του 4,5% (περίπου 40 ευρώ). Εφόσον επιβεβαιωθεί, ο κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί από την 1η Απριλίου 2026 στα 920 ευρώ, από 880 ευρώ που είναι σήμερα. Παρόλο που αρχικά εξεταζόταν η προοπτική των 950 ευρώ για φέτος, το κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας μεταθέτει τον στόχο αυτό για το 2027.

Ποιους επηρεάζει η αύξηση

Η νέα αναπροσαρμογή αφορά άμεσα 575.684 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, ενώ θα συμπαρασύρει και τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο. Παράλληλα, σημαντικά οφέλη προκύπτουν για όσους διαθέτουν προϋπηρεσία:

1 τριετία: Ο μισθός ανεβαίνει στα 1.016 ευρώ.

2 τριετίες: Οι αποδοχές φτάνουν τα 1.117 ευρώ.

3 τριετίες: Ο μισθός αγγίζει τα 1.230 ευρώ.

Την ίδια ώρα, η υπογραφή της πρώτης κλαδικής σύμβασης στη βιομηχανία ζαχαρωδών (με αυξήσεις άνω του 20% σε βάθος τριετίας) ανοίγει τον δρόμο για ανάλογες συμφωνίες και σε άλλους κλάδους, όπως ο επισιτισμός, η μεταλλουργία και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς η συμμετοχή των εργοδοτικών φορέων καθιστά τη σύμβαση υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου πανελλαδικά.

