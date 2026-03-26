Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου – Τι ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στο υπουργικό

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Απριλίου ο βασικός μισθός θα ανέλθει στα 920 ευρώ μικτά. Πρόκειται για αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με το σημερινό επίπεδο, με την κυβέρνηση να τη συνδέει με ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για χιλιάδες εργαζόμενους.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την έκτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού και υποστήριξε ότι η συνολική άνοδος από το 2019 φτάνει το 41,5%. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η σωρευτική βελτίωση μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος άνω των 3.780 ευρώ, ενώ επανέλαβε ότι κυβερνητικός στόχος για το 2027 παραμένει βασικός μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ.

Η αύξηση, πάντως, δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Όπως επισημάνθηκε, η αναπροσαρμογή συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τριετίες, μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, αλλά και επιδόματα που συνδέονται με το ύψος του βασικού μισθού.

Στην τοποθέτησή του στο υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πολιτική με τη συνολικότερη ανάγκη για πολιτική σταθερότητα, σημειώνοντας ότι σε μια σύνθετη διεθνή συγκυρία η εθνική ισχύς πρέπει να στηρίζεται στην εσωτερική συνοχή και στην ικανότητα να διακρίνονται τα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα από τις μικρές κομματικές αντιπαραθέσεις.

