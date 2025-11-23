Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας

Παρέμβαση για τη δραματική κατάσταση των νοσοκομείων της Ηλείας έκανε στη Βουλή ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας, στην οποία κάνει λόγο για «νοσοκομειακές δομές που έχουν φτάσει στο όριο της κατάρρευσης και δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν ούτε στοιχειωδώς λειτουργικές ούτε επαρκείς».

Ο Μιχάλης Κατρίνης επισημαίνει ότι η αποδυνάμωση των δύο νοσοκομείων του νομού δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας πρόσκαιρης πίεσης, αλλά προϊόν της σταδιακής εγκατάλειψης της περιφερειακής υγείας από την Πολιτεία, μια πραγματικότητα που, όπως τονίζει, προξενεί απόγνωση σε ασθενείς και προσωπικό.

Ο Ηλείος βουλευτής υπενθυμίζει ότι από τον Σεπτέμβριο είχε θέσει στη Βουλή, με πλήρη τεκμηρίωση, το ζήτημα της υποστελέχωσης κρίσιμων κλινικών και είχε προτείνει ένα συνολικό πλαίσιο κινήτρων για να μπορέσουν τα νοσοκομεία της Ηλείας να προσελκύσουν και να συγκρατήσουν γιατρούς.

Παρά ταύτα, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, ενώ και δύο προηγούμενες ερωτήσεις του για τη δημιουργία Ογκολογικής ή Χημειοθεραπευτικής Μονάδας στο Νοσοκομείο Πύργου παραμένουν εκκρεμείς, χωρίς να έχει δοθεί καμία απάντηση από την κυβέρνηση.

Στο μεταξύ, η κατάσταση αδυναμίας του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού αποτυπώνεται και στα πιο πρόσφατα στοιχεία, καθώς μόνο τον Οκτώβριο καταγράφονται 215 διακομιδές ασθενών από τον Πύργο προς τα νοσοκομεία της Αχαΐας, αριθμός που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για το μέγεθος του προβλήματος.

Ο Μιχάλης Κατρίνης ασκεί δριμεία κριτική στη στάση του υπουργείου Υγείας, κάνοντας λόγο για παρατεταμένη σιωπή που δεν μπορεί να εκληφθεί ως απλή θεσμική εκκρεμότητα, αλλά ένδειξη κυβερνητικής αδράνειας και αδιαφορίας απέναντι στους πολίτες της Ηλείας

Ο βουλευτής τονίζει ότι οι πολίτες της Ηλείας στερούνται πλέον στην πράξη το δικαίωμα ισότιμης και δωρεάν πρόσβασης σε νοσοκομειακές υπηρεσίες στον τόπο τους, ενώ το προσωπικό και οι διοικήσεις των νοσοκομείων υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια για να ανταποκριθούν σε συνθήκες αντικειμενικής αδυναμίας.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Μιχάλης Κατρίνης ζητά από τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί επιτέλους ξεκάθαρα για το χρονοδιάγραμμα αντιμετώπισης των οξυμένων ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στα νοσοκομεία Πύργου και Αμαλιάδας, για την τραγικά χαμηλή αναλογία κλινών ανά κάτοικο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, για το αν θα υιοθετηθεί ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων που θα σταματήσει το φαινόμενο των άγονων προκηρύξεων, για την τύχη της Ογκολογικής Μονάδας που είχε εξαγγελθεί και για τα άμεσα μέτρα ενίσχυσης του ΕΚΑΒ σε έναν νομό που εξακολουθεί να μένει ακάλυπτος σε κρίσιμες περιοχές.

