Κατσή: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει, με την ίδια σοβαρότητα»
27 Φεβ. 2026 15:38
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία της ομάδας της Παναχαϊκής ενόψει του Κυριακάτικου (14.00) εκτός έδρας αγώνα με τον Αίολο Αγυιάς, για την 18η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ (η 17η αγωνιστική αναβλήθηκε ).
Η ομάδα μας βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αυτό που θέλει ,είναι να πάρει μια ακόμα νίκη ώστε να παραμείνει αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η έμπειρη πασαδόρος, Λίνα Κατσή κάνοντας τον απολογισμό, τόνισε : «Μέχρι στιγμής έχουμε ολοκληρώσει 16 επιτυχημένες αγωνιστικές, παραμένοντας αήττητες, κάτι που σίγουρα δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας όλων των αθλητριών. Με συνέπεια, επιμονή και υπό την καθοδήγηση του κόουτς Άρη Αγγελόπουλου, προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να παρουσιάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Φυσικά, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη, καθώς απομένουν έξι απαιτητικές αγωνιστικές και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα ώστε να πετύχουμε το πρώτο στόχο ,αυτόν του πρωταθλήματος».

