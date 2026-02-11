Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»

Στόχος της πατρινής ομάδας είναι την Κυριακή να πετύχει το 16 στα 16

Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
11 Φεβ. 2026 15:15
Pelop News

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής ενόψει του Κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα, με τον Παμβοχαϊκό, για την 16η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Για την μέχρι τώρα πορεία μίλησε η Κωνσταντίνα Κατσιμήγα η οποία έχει βοηθήσει σημαντικά ώστε η πατρινή ομάδα  να βρίσκεται στην κορυφή της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ με 15 νίκες σε 15 αγωνιστικές.

Η Κωνσταντίνα Κατσιμήγα, κάνοντας τον μέχρι τώρα απολογισμό, υπογράμμισε: «Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας μας είναι αποτέλεσμα συνέπειας, σωστής δουλειάς και πίστης στο πλάνο μας.

Το σερί νικών δείχνει τη δυναμική που έχουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι το πρωτάθλημα απαιτεί διάρκεια και συγκέντρωση μέχρι το τέλος.

Διαθέτουμε ένα ποιοτικό και δεμένο σύνολο, με κοινό στόχο την άνοδο. Συνεχίζουμε με χαμηλά το κεφάλι, δουλειά και απόλυτο σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, ώστε στο τέλος της σεζόν να πετύχουμε αυτό που αξίζουμε».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ