Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»

Στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία της γυναικείας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής ενόψει του Κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα, με τον Παμβοχαϊκό, για την 16η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής.

Για την μέχρι τώρα πορεία μίλησε η Κωνσταντίνα Κατσιμήγα η οποία έχει βοηθήσει σημαντικά ώστε η πατρινή ομάδα να βρίσκεται στην κορυφή της Β΄ Εθνικής της ΕΣΠΕΠ με 15 νίκες σε 15 αγωνιστικές.

Η Κωνσταντίνα Κατσιμήγα, κάνοντας τον μέχρι τώρα απολογισμό, υπογράμμισε: «Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας μας είναι αποτέλεσμα συνέπειας, σωστής δουλειάς και πίστης στο πλάνο μας.

Το σερί νικών δείχνει τη δυναμική που έχουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι το πρωτάθλημα απαιτεί διάρκεια και συγκέντρωση μέχρι το τέλος.

Διαθέτουμε ένα ποιοτικό και δεμένο σύνολο, με κοινό στόχο την άνοδο. Συνεχίζουμε με χαμηλά το κεφάλι, δουλειά και απόλυτο σεβασμό σε κάθε αντίπαλο, ώστε στο τέλος της σεζόν να πετύχουμε αυτό που αξίζουμε».

