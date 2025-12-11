Καβάλα: Ένταση με αγρότες να διαμαρτύρονται στην Αντιπεριφέρεια, έριξαν άχυρα, γάλα, ντομάτες και σταφύλια

Δείχνουν την αγανάκτησή τους με πολλούς τρόπους

Καβάλα: Ένταση με αγρότες να διαμαρτύρονται στην Αντιπεριφέρεια, έριξαν άχυρα, γάλα, ντομάτες και σταφύλια
11 Δεκ. 2025 10:39
Pelop News

Οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα των αγροτών συνεχίζονται, με αγρότες να μη μένουν μόνο στο κλείσιμο των δρόμων, αλλά να δείχνουν την αγανάκτησή τους με πολλούς τρόπους.

Live τα μπλόκα των αγροτών, που παραμένουν στις θέσεις τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Στην Καβάλα, οι αγρότες του νομού, εκτός από τα μπλόκα, απέκλεισαν σήμερα (11/12/2025) το πρωί το κτίριο της αντιπεριφέρειας και της ΑΑΔΕ.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες απέκλεισαν την περιφέρεια, ρίχνοντας γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Οι αγρότες διαμαρτυρόμενοι απέκλεισαν σήμερα τα δύο κτίρια και διαμαρτύρονται πετώντας ντομάτες και σταφύλια, καίγοντας άχυρα και σπρώχνωντάς τα μέσα στα κτίρια, αλλά και ρίχνοντας γάλα, ντομάτες και σταφύλια.

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις
Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στα μπλόκα κλιμακώνονται. Το πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο του επιβατικού σταθμού, όπου αποφάσισε για την προσεχή Παρασκευή (12/12) η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων είναι ενδεικτικό των προθέσεών τους.

Σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.

Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στην οποία θα συμμετέχουν το Συντονιστικό των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και ο Περιφερειάρχης, Σταύρος Αρναουτάκης.

