Καβάλα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 7χρονου από θυρίδα παραλαβής δεμάτων

Το παιδί εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του locker ενώ έπαιζε

18 Μαρ. 2026 23:28
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Καβάλας για ένα ασυνήθιστο περιστατικό εγκλωβισμού ανηλίκου. Ένα επτάχρονο αγόρι βρέθηκε κλειδωμένο εντός μεταλλικής θυρίδας αυτόματης παραλαβής δεμάτων (locker), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε με τον αδελφό του σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν αντιλήφθηκε μια ανοιχτή θυρίδα που είχε μείνει ξεκλείδωτη μετά από παραλαβή δέματος. Ο 7χρονος μπήκε στο εσωτερικό του κουτιού και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η βαριά μεταλλική πόρτα έκλεισε, παγιδεύοντάς τον μέσα.

Πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια και τον θόρυβο που προκαλούσε το παιδί χτυπώντας τα τοιχώματα, και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμενικό.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία για να ανοίξουν τη θυρίδα και να απελευθερώσουν το παιδί, το οποίο ήταν φανερά τρομοκρατημένο αλλά καλά στην υγεία του.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:44 Η υγεία του πατέρα καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της εγκυμοσύνης
23:28 Καβάλα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 7χρονου από θυρίδα παραλαβής δεμάτων
23:15 ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 1.654 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
22:59 Instagram: Ποια λειτουργία σταματά σύντομα
22:49 Πλεύρης: Έτοιμη η κυβέρνηση για πιο σκληρά μέτρα σε περίπτωση αύξησης μεταναστευτικών ροών
22:40 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία 
22:32 Fed: «Παγώνει» τα επιτόκια
22:20 Μέση Ανατολή: Ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικά πλοία στην Κασπία – Επιθέσεις Ιράν σε κράτη Κόλπου
22:13 Κάλλας προς Τεχεράνη: «Τελεσίγραφο» για ασφάλεια των Στενών
22:08 Απίστευτο περιστατικό: 3χρονο αγόρι κατάπιε ξυραφάκι
21:53 Αγρίνιο: Καταγγελία για βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο
21:43 Σοκ στη Βέροια: 24χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά μυστηριώδη πτώση σε πιλοτή
21:35 Ειδική πτήση «Κιβωτός» του ΥΠΕΞ: Επαναπτρίστηκαν 101 πολίτες με 45 κατοικίδια από Άμπου Ντάμπι
21:23 Το σχόλιο Μπακογιάννη για την ομοιότητα της Σάκκαρη με τη Μαρίκα
21:16 Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση εξωδικαστικού για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας
21:09 Eurovision 2026: Απειλείται η συμμετοχή του Ισραήλ
20:59 Συναγερμός στην Βρετανία: Εξάπλωση μηνιγγίτιδας σε δεύτερο πανεπιστήμιο του Κεντ
20:54 Έντονη αντιπαράθεση Κυρανάκη – Λυμπερόπουλου στη Βουλή
20:47 Νέο πρόγραμμα «Αλλαγή Συστήματος Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»: 930 εκατ. ευρώ για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες, ποιοι οφελούνται
20:40 Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
