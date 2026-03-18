Καβάλα: Επιχείρηση απεγκλωβισμού 7χρονου από θυρίδα παραλαβής δεμάτων

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Καβάλας για ένα ασυνήθιστο περιστατικό εγκλωβισμού ανηλίκου. Ένα επτάχρονο αγόρι βρέθηκε κλειδωμένο εντός μεταλλικής θυρίδας αυτόματης παραλαβής δεμάτων (locker), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε με τον αδελφό του σε κεντρικό σημείο της πόλης, όταν αντιλήφθηκε μια ανοιχτή θυρίδα που είχε μείνει ξεκλείδωτη μετά από παραλαβή δέματος. Ο 7χρονος μπήκε στο εσωτερικό του κουτιού και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η βαριά μεταλλική πόρτα έκλεισε, παγιδεύοντάς τον μέσα.

Πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια και τον θόρυβο που προκαλούσε το παιδί χτυπώντας τα τοιχώματα, και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Λιμενικό.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρησιμοποίησαν διασωστικά εργαλεία για να ανοίξουν τη θυρίδα και να απελευθερώσουν το παιδί, το οποίο ήταν φανερά τρομοκρατημένο αλλά καλά στην υγεία του.

