Καβάλα: Η “βασίλισσα» του Βορρά, τι να δείτε

Η σημερινή επιλογή μπορεί να είναι μακριά από την Αχαΐα, όμως πρόκειται για μια λύση που, ειδικά για όσους μένουν στη Βόρεια Ελλάδα, είναι εξαιρετική.

Ο λόγος για την Καβάλα η οποία από το ένδοξο οθωμανικό παρελθόν μέχρι το σύγχρονο πρόσωπό της, τις υψηλού επιπέδου γαστρονομικές απολαύσεις και την εγγύτητά της σε πανέμορφες παραλίες, προσφέρει στον επισκέπτη τη βίωση ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η πρώτη πράξη της επίσκεψης στην πόλη θα μπορούσε να περιλαμβάνει είτε περπάτημα στο παραθαλάσσιο μέτωπο από το λιμάνι και έως την ιχθυόσκαλα είτε μια βόλτα μέχρι τις Καμάρες, το παλιό τοξωτό υδραγωγείο που τροφοδοτούσε μέρος της πόλης με νερό μέχρι και το 1930 και αποτελεί ίσως το πλέον χαρακτηριστικό μνημείο της πόλης. Οποια από τις δύο διαδρομές κι αν επιλέξετε -η δεύτερη είναι μακράν η πιο δημοφιλής- επιβάλλεται μια πρώτη γεύση στην Παλιά Πόλη.

Μια περιδιάβαση στα σοκάκια της αρκεί για να έρθετε σε επαφή με τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα. Με αφετηρία την πλατεία Καραολή θα φθάσετε στο πρώτο εξ αυτών, το Ιμαρέτ, έκτασης 4.200 τ.μ. Το κτίριο, αποτελούσε ένα συγκρότημα δημόσιων κτιρίων (kulliye) με κοινωφελή χαρακτήρα και στηριζόταν σε 2 κύριους πυλώνες του μουσουλμανικού κόσμου, τη διδασκαλική φιλοξενία και τη φιλανθρωπία. Μετά την αποκατάστασή του, που ξεκίνησε το 2001, το Ιμαρέτ ξεκίνησε να λειτουργεί ως ξενοδοχείο και μνημείο.

Την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, κάθε χρόνο, στο κέντρο της Καβάλας, στήνεται η Χριστουγεννιάτικη Αγορά, όπου οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε παραδοσιακά σπιτάκια με τοπικά προϊόντα, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και γιορτινές λιχουδιές. Από χειροποίητα δώρα μέχρι γλυκά όπως μελομακάρονα και κουραμπιέδες, η αγορά είναι ο τέλειος τρόπος να ζήσετε την τοπική κουλτούρα και να προμηθευτείτε δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Η Καβάλα μετατρέπεται σε πόλη των παιδιών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με πολλές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, καθώς και συναντήσεις με τον Αγιο Βασίλη κάνουν τις μέρες ακόμα πιο μαγικές. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, διοργανώνονται επίσης φιλανθρωπικές δράσεις για την υποστήριξη τοπικών κοινωνικών πρωτοβουλιών.

