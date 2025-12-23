Καβάλα: Κατέληξε 75χρονος μετά από πτώση στο σπίτι του – Τι έδειξε η έρευνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 75χρονος άνδρας μέσα στην οικία του στην Καβάλα, με τις Αρχές να αποκλείουν τελικά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο ηλικιωμένος φέρεται να τραυματίστηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, όταν χτύπησε σε έπιπλο μέσα στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Παρά την κατάστασή του, ο 75χρονος φέρεται να δήλωσε στη σύντροφό του ότι δεν επιθυμεί ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας η υγεία του επιδεινώθηκε αισθητά.

Το πρωί κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως κατά την άφιξή του διαπιστώθηκε ο θάνατος του άνδρα.

Οι αστυνομικές Αρχές που έσπευσαν στο σημείο διερεύνησαν αρχικά όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο από την προανάκριση προέκυψε ότι ο θάνατός του οφείλεται στα τραύματα που υπέστη από την πτώση, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί κάθε σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

