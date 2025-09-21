Καβάλα: Ο 27χρονος Χρήστος το θύμα του τροχαίου στη Νέα Πέραμο

Το όχημα στο οποίο βρισκόταν ο νεαρός ως συνοδηγός συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί εκτός οδοστρώματος. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα.

21 Σεπ. 2025 11:43
Pelop News

Σοκ και θλίψη προκαλεί στην Καβάλα και ειδικότερα στα Αμισιανά η είδηση του θανάτου του 27χρονου Χρήστου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός έπειτα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον επαρχιακό δρόμο Νέας Περάμου – Ελευθερών.

Ο οδηγός του ίδιου οχήματος, επίσης κάτοικος Αμισιανών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο. Η οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός του ίδιου οχήματος, επίσης κάτοικος Αμισιανών, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο. Η οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Η τοπική κοινωνία των Αμισιανών θρηνεί την απώλεια του Χρήστου, ενός νέου ανθρώπου που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συγχωριανούς και τους φίλους του. Συγγενείς και γνωστοί αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν ότι χάθηκε τόσο άδικα η ζωή του σε έναν δρόμο που έχει καταγραφεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνος, με συχνά τροχαία ατυχήματα.

Η κηδεία του αναμένεται να τελεστεί μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης, με όλη την τοπική κοινωνία να αποχαιρετά τον 27χρονο.
