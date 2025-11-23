Καζακόπουλος: “Στο τέλος μετράει η νίκη”

Ο Παναιγιάλειος συνέχισε ακάθεκτος την πορεία του στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, επικρατώντας με 1-0 του Ερμή Μελιγούς για τη 10η αγωνιστική που τον κρατά σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Mετά το τέλος, ο τεχνικός της ομάδας, Φώντας Καζακόπουλος, τόνισε: «Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Στο πρώτο μισάωρο είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και σημειώσαμε και το γκολ. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν ήμασταν καλοί. Δεν θέλω να πω ότι μας επηρέασαν οι πέντε απουσίες που είχαμε, αλλά αυτό φάνηκε. Μπήκαν παιδιά που δεν είχαν τόσο χρόνο συμμετοχής και κάποιοι έπαιξαν για πρώτη φορά για να δείξουν κάποια πράγματα.

Θεωρώ ότι ήταν μια κακή ημέρα για εμάς, δεν έμεινα ευχαριστημένος. Σίγουρα όμως μετράει η νίκη, όπως και το ότι ξετιμωρήθηκαν πέντε παίκτες που είχαν τρεις κάρτες. Στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει είναι η νίκη.

