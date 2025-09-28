Καζάκου: «Γιατί Δυτική Ελλάδα και όχι Πελοπόννησος;»

Την ευκαιρία να συναντηθεί με στελέχη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» είχε χθες η Αριστέα Καζάκου, γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια περιοδείας της στην Αχαΐα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού.

Η Αριστέα Καζάκου συνοδευόταν από τον γενικό γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Νίκο Μοίραλη και τον αναπληρωτή τομεάρχη Γεράσιμο Φεσσιάν, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τουριστικά θέματα με τα στελέχη της «Π».

Η Αριστέα Καζάκου μοιράστηκε έναν βασικό της προβληματισμό: «Ηρθαμε στην Αχαΐα, η οποία γεωγραφικά βρίσκεται στην Πελοπόννησο, αλλά ουσιαστικά δεν μπορεί να αναδείξει το συγκεκριμένο brand γιατί διοικητικά υπάρχει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Εχουν γίνει έρευνες από το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ξεχωριστές αναφορές στη Δυτική Ελλάδα κα δείχνουν ότι υπάρχει μεν δυναμική, όμως θα πρέπει να γίνουν ξεχωριστά βήματα για να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής».

Και η τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ συνέχισε ως εξής: «Είχα συνάντηση με τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, Γιάννη Καραπαναγιώτη, ο οποίος με ενημέρωσε για όλα τα ζητήματα κι έμεινα ενθουσιασμένη από τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μου εξήγησε τα προβλήματα στις υποδομές, κάτι που θα πρέπει να διορθωθεί, με κυριότερο παράδειγμα ένα βαγόνι που έχει χαλάσει και έχει σταλεί στην Ελβετία για διόρθωση, αλλά δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν και τεχνικές παρεμβάσεις. Φανταστείτε να λυθούν τα προβλήματα, πόσο σημαντικό θα είναι. Οι δυνατές του Οδοντωτού είναι πολύ μεγάλες».

Παράλληλα, η Αριστέα Καζάκου έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι η Πάτρα δεν έχει κερδίσει καθόλου μερίδιο στο «city break», ενώ έγινε συζήτηση και για τα ζητήματα των υποδομών, του αεροδρομίου του Αράξου, αλλά και για το θέμα οδικής πρόσβασης, τα οποίο, βέβαια, θα λυθεί σύντομα με την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου.

«Το ζήτημα των υποδομών, το οδικό δίκτυο και τα αεροδρόμια, αφορούν όχι μόνο την Αχαΐα, αλλά όλη την Ελλάδα», τόνισε η Αριστέα Καζάκου, η οποία επανέλαβε τη σύγχυση που προκαλεί η διοικητική παρουσία της Πάτρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι σε μια ενιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου, γεγονός που οδηγεί σε απώλειες στον τουρισμό.

Οι επισκέψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα.

