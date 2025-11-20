ΚΕΔΕ: Ζητά αύξηση ΚΑΠ στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2026

Η Ένωση Δήμων καταγγέλλει υποχρηματοδότηση 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009 παρά τα υψηλότερα κρατικά έσοδα.

ΚΕΔΕ: Ζητά αύξηση ΚΑΠ στα 4,5 δισ. ευρώ για το 2026
20 Νοέ. 2025 17:47
Pelop News

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ξεκίνησε κύκλο επαφών με πολιτικά στελέχη εν όψει της κατάθεσης και συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, διεκδικώντας σημαντική αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τους δήμους.

Σε δύο διαδοχικές συναντήσεις, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ συνομίλησε αρχικά με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και στη συνέχεια με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Κατά την πρώτη συνάντηση, η ΚΕΔΕ ζήτησε οι ΚΑΠ να ανέλθουν στα 4,5 δισ. ευρώ, ώστε οι δήμοι να μπορέσουν να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες και να συνεχίσουν την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Λάζαρος Κυρίζογλου επισήμανε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει μόλις 2,795 δισ. ευρώ για τους δήμους (2,584 δισ. από ΚΑΠ και 210,7 εκατ. από ΣΑΤΑ), ποσό αυξημένο κατά 80 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, αλλά μειωμένο κατά 1,33 δισ. ευρώ (-32,3%) σε σύγκριση με το 2009, παρόλο που τα κρατικά έσοδα έχουν εκτοξευθεί από 51,5 δισ. σε περίπου 77 δισ. ευρώ.

Οι εκπρόσωποι των δήμων υπογράμμισαν ότι οι ΚΑΠ αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τακτικών εσόδων, ενώ η δραστική μείωση της κρίσης, σε συνδυασμό με την πανδημία, τις νέες αρμοδιότητες χωρίς αντίστοιχους πόρους και το αυξημένο κόστος ενέργειας και μισθοδοσίας, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτα κενά.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η ΚΕΔΕ παρέδωσε το ψήφισμα του πρόσφατου συνεδρίου της και ζήτησε κοινοβουλευτική στήριξη. Ο κ. Κακλαμάνης, ως πρώην δήμαρχος Αθηναίων, εξέφρασε πλήρη κατανόηση και δεσμεύτηκε να εξαντλήσει τις θεσμικές του δυνατότητες, ενημερώνοντας τη Διάσκεψη των Προέδρων και καλώντας τους δημάρχους να θεωρούν τη Βουλή «δεύτερο σπίτι τους».

Η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει τις επαφές με τους αρχηγούς των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Στις 16 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται συμβολικό κλείσιμο δημαρχείων και παρουσία αιρετών στη Βουλή, μία ημέρα πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 17 Δεκεμβρίου.

