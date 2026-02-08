ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι: Εγκαίνια έκθεσης Μάκης Μουρελάτος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Παρουσία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, μελών της οικογένειας του τιμώμενου δημιουργού Γεράσιμου Μουρελάτου και πλήθους κόσμου που προσήλθε στη Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι), πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος Ο Λαξευτής των Μορφών» που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και είναι αφιερωμένη στον Πατρινό εικαστικό Γεράσιμο Μουρελάτο.

