Κεφαλογιάννης: «Η πρόληψη και ο καθαρισμός οικοπέδων το κλειδί για την αντιπυρική περίοδο»

Το σύνθημα για τη φετινή αντιπυρική περίοδο έδωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία του καλοκαιριού θα κριθεί από το επίπεδο της πρόληψης. Σε συνέντευξή του στο CRETA TV, ο υπουργός ανέδειξε τον καθαρισμό των οικοπέδων ως το βασικότερο «όπλο» στα χέρια πολιτών και κράτους.

Ο κ. Κεφαλογιάννης παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν τη σημαντική ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος την τελευταία εξαετία:

Ανθρώπινο Δυναμικό: Από 13.900 άτομα το 2019, φέτος θα επιχειρήσουν 18.800 γυναίκες και άνδρες.

Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»: Η επένδυση ύψους 2 δισ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη, περιλαμβάνοντας την αγορά νέων αεροσκαφών Canadair και ελικοπτέρων.

Ταχύτητα Ανταπόκρισης: Την περσινή χρονιά, το 92,3% των πυρκαγιών αντιμετωπίστηκε μέσα στα πρώτα 30 λεπτά, γεγονός που περιόρισε την εξάπλωσή τους.

Νέα εργαλεία

Για πρώτη φορά φέτος εισάγεται στο οπλοστάσιο της Πολιτικής Προστασίας η προδιαγεγραμμένη καύση. Πρόκειται για ελεγχόμενες καύσεις που πραγματοποιούνται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ώστε να απομακρύνεται η καύσιμη ύλη από το έδαφος πριν τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Όσον αφορά το 112, ο υπουργός διευκρίνισε ότι χρησιμοποιείται με φειδώ (μόνο στο 5,5% των πυρκαγιών) και πάντα κατόπιν εισήγησης του τοπικού Δημάρχου, ο οποίος έχει την άμεση εικόνα του πεδίου.

Η «πληγή» της ανθρώπινης αμέλειας

Σοκαριστικά είναι τα στατιστικά στοιχεία για τα αίτια των πυρκαγιών:

Το 70% των πυρκαγιών (πάνω από 3.000 περιστατικά) οφείλεται στον άνθρωπο .

Το 63% αυτών αποδίδεται σε αμέλεια (καύση κλαδιών, θερμές εργασίες στην ύπαιθρο) και ένα 6-7% σε δόλο.

«Η πολιτική προστασία είναι μια αλυσίδα κρίκων. Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι η ατομική ευθύνη του κάθε πολίτη για την προστασία της περιουσίας του και του περιβάλλοντος», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ο υπουργός κατέληξε ότι ο φετινός στόχος είναι οι όσο το δυνατόν λιγότερες ενάρξεις πυρκαγιών και ο απόλυτος συντονισμός μεταξύ κράτους, δήμων και εθελοντών με «κοινή επιχειρησιακή γλώσσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

