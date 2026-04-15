Κεφαλονιά: Ραγδαίες εξελίξεις για τον θάνατο της 19χρονης, στον εισαγγελέα οι «τρεις»

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα στον εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν το πρωί σήμερα (15/04/2026) λίγο πριν από τις 11 π.μ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου χθες τα ξημερώματα.

Η 19χρονη φέρεται να έκανε δύο φορές χρήση κοκαΐνης σε ξενοδοχείο, στην Πάτρα η σορός της

Γνωστοποιήθηκε ότι σε βάρος τους έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο και για τους δύο από τους τρεις η παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι βρίσκονταν σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς μαζί με την 19χρονη, κάνοντας χρήση κοκαΐνης, πριν εκείνη λιποθυμήσει.

Ταυτόχρονα, σήμερα, αναμένεται το πόρισμα της νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το βράδυ της Δευτέρας η 19χρονη συναντήθηκε με τους 3 κατηγορούμενους. Πρόκειται για έναν 23χρονο, έναν 26χρονο αρσιβαρίστα και έναν 22χρονο Αλβανό.

Ακολούθως αργά τα μεσάνυχτα, αποφάσισαν, σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε στην κατάθεσή του ο 23χρονος συλληφθείς, να πάνε σε ξενοδοχείο της περιοχής για να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Όμως γύρω στις τρεις τα ξημερώματα η κοπέλα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Στη συνέχεια οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να τη βγάλουν έξω, για να πάρει αέρα και να συνέλθει. Η 19χρονη λιποθύμησε και έτσι αποφάσισαν να την μεταφέρουν στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου και παράλληλα να καλέσουν το ΕΚΑΒ για να παραλάβει ασθενοφόρο το κορίτσι.

Βέβαια σύμφωνα με τα όσα κατέγραψε η κάμερα που υπήρχε στο σημείο, ο 26χρονος αρσιβαρίστας μετέφερε την κοπέλα και οι δυο φίλοι του ακολουθούσαν. Ταυτόχρονα, περίμεναν στο σημείο μέχρι τις 04:40 το ξημέρωμα, όταν το ασθενοφόρο παρέλαβε την 19χρονη, που ήταν σε λιπόθυμη κατάσταση.

Η κοπέλα όταν έφθασε στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ήταν εν ζωή, όμως στις 05:15 κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Έτσι οι «τρεις του Αργοστολίου», αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο και οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το γρίφο του θανάτου της νεαρής καλλονής.

