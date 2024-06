Κέιτ Μίντλετον: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την διάγνωση με καρκίνο ΒΙΝΤΕΟ

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση φέτος δίνοντας το “παρών” μαζί με τη βασιλική οικογένεια στο Trooping the Color.

Η Κέιτ, η οποία λαμβάνει χημειοθεραπεία για μια άγνωστη μορφή καρκίνου από τον Φεβρουάριο, πρόκειται να συνοδεύσει τα τρία παιδιά της σε μια άμαξα κατά τη διάρκεια της παρέλασης Trooping the Color και να βρεθεί με τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα και τα άλλα ανώτερα μέλη της οικογένειας στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η οικογένεια φωτογραφήθηκε φτάνοντας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ λίγο μετά τις 10 το πρωί, με τον Τζορτζ να κάθεται ανάμεσα στην Κέιτ και τον Γουίλιαμ, ενώ η Σάρλοτ και ο Λούις κάθονταν απέναντι.

Kate Middleton is seen in public for first time since cancer diagnosis as she joins William and her three children at King’s Trooping the Colour parade to the delight of adoring fans https://t.co/6y7dRcbIln pic.twitter.com/Hhdg8w6IjZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2024