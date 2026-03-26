Κέιτ Μίντλετον: Το εντυπωσιακό καπέλο της τράβηξε τα βλέμματα στην τελετή στο Κεντ

Αντιμέτωπη με τον δυνατό αέρα βρέθηκε η Κέιτ Μίντλετον κατά την παρουσία της στην τελετή ενθρόνισης της Σάρα Μάλαλι, της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, στο Κεντ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε στον Καθεδρικό Ναό με ένα κομψό ασπρόμαυρο σύνολο και ένα μεγάλο ψάθινο καπέλο, το οποίο τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Οι ισχυρές ριπές του ανέμου την ανάγκασαν αρκετές φορές να κρατά το καπέλο της, ώστε να το σταθεροποιήσει, χωρίς ωστόσο να χάσει την ψυχραιμία και τη γνωστή της κομψότητα.

Τα σχόλια στα social media

Η εμφάνισή της δεν άργησε να γίνει θέμα συζήτησης στα social media, με αρκετούς χρήστες να εντοπίζουν ομοιότητες με το στιλ της Μελάνια Τραμπ, κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέθους του καπέλου και του τρόπου που κάλυπτε μέρος του προσώπου της. Οι σχετικές αναφορές κινήθηκαν κυρίως γύρω από τη στιλιστική εικόνα της εμφάνισης και όχι με αρνητική διάθεση.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, με το ζευγάρι να δίνει το «παρών» σε μια ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας.

Η σύγκριση με τη Μελάνια Τραμπ

Η αναφορά στη Μελάνια Τραμπ προέκυψε επειδή η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έχει συνδέσει πολλές από τις επίσημες εμφανίσεις της με μεγάλα, εντυπωσιακά καπέλα. Ειδικά η επιλογή της στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, αλλά και η εμφάνισή της στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, είχαν συζητηθεί έντονα για τον ίδιο λόγο.

Στην περίπτωση της Κέιτ, πάντως, το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στο πόσο ξεχώριζε η συγκεκριμένη επιλογή σε σχέση με τις συνήθως πιο διακριτικές εμφανίσεις της, με το μεγάλο ψάθινο καπέλο να γίνεται τελικά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στοιχεία της παρουσίας της στην τελετή.

