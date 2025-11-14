Κέλλας: Πλήρης στήριξη στους κτηνοτρόφους

Η Βουλή ολοκληρώνει σήμερα τη συζήτηση και ψηφίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε εκτροφές ανά την Ελλάδα. Ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να αντιμετωπίσει την επιζωοτία και να υποστηρίξει τους παραγωγούς, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο νόμου ως μέτρο με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, το νομοσχέδιο εξασφαλίζει ακατάσχετες και αφορολόγητες αποζημιώσεις για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους, χωρίς παρεμβάσεις από εφορία ή ΕΦΚΑ. «Όσοι το καταψηφίσουν, θα ψηφίσουν κατά της άμεσης ροής χρημάτων στους πληγέντες», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες ελαφρύνσεις εφαρμόστηκαν πρόσφατα για ζημιές από ζωοτροφές. Η αντιπολίτευση, που έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την επάρκεια των μέτρων απέναντι στα χρόνια προβλήματα του κλάδου, καλείται να τοποθετηθεί.

Ειδικότερα, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) διπλασιάζει τις αποζημιώσεις σε σχέση με πέρυσι: 220 ευρώ ανά αίγοπρόβατο και 250 ευρώ για καθαρόαιμα, κλιμακούμενες ανάλογα με την ηλικία. Ήδη έχουν καταβληθεί 40 εκατομμύρια ευρώ για θανατωθέντα ζώα, με πρόσφατη κατανομή 12 εκατομμυρίων, ενώ ακολουθούν περαιτέρω εκταμιεύσεις. Η ευλογιά, που ξέσπασε εκ νέου τον Αύγουστο 2024, έχει οδηγήσει σε πάνω από 403.000 θανάτους ζώων μέχρι τον Νοέμβριο 2025, με νέο ρεκόρ 75.000 τον Οκτώβριο, κυρίως σε Θεσσαλία και Μακεδονία-Θράκη.

Η κυβέρνηση τονίζει την ανάγκη τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, ενώ έχει συστήσει Εθνική Επιτροπή Επιστημόνων για τον έλεγχο της νόσου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για ευρύτερη στήριξη του αγροτικού τομέα, όπως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προκαταβολές ΕΛΓΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



