Κέλλας στην αποχώρησή του από το ΥΠΑΑΤ: «Αν στεναχώρησα κάποιους, ζητώ συγγνώμη»

Με λόγια που κινήθηκαν ανάμεσα στην ευθύνη, τον απολογισμό και μια πιο προσωπική εξομολόγηση, ο Χρήστος Κέλλας αποχαιρέτησε τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής. Στην τοποθέτησή του ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, κάνοντας λόγο για μια θέση ευθύνης που του ανατέθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κώστα Τσιάρα, μιλώντας για άψογη συνεργασία τα τελευταία δύο χρόνια. Όπως είπε, η προηγούμενη περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν διαδοχικά σοβαρά προβλήματα, από την πανώλη και την ευλογιά μέχρι τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, πιο πρόσφατα, τον αφθώδη πυρετό. Με αυτή την αναφορά θέλησε να καταγράψει το βάρος της διαχείρισης που προηγήθηκε και το εύρος των κρίσεων που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο.

Το πιο ανθρώπινο και ξεχωριστό σημείο της παρέμβασής του ήρθε όταν παραδέχθηκε ότι μέσα στην ένταση της καθημερινότητας μπορεί να στεναχώρησε κάποιους ανθρώπους. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη, εξηγώντας ωστόσο ότι όλα όσα έγιναν εντάσσονταν, όπως είπε, στο πλαίσιο αποφάσεων εθνικής ευθύνης και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Αυτή η αποστροφή έδωσε διαφορετικό τόνο στην αποχώρησή του, καθώς δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό αποχαιρετισμό, αλλά άφησε και ένα ίχνος προσωπικής αυτοκριτικής.

Κλείνοντας, ο Χρήστος Κέλλας ανέφερε ότι αποχωρεί από το υπουργείο με αίσθημα πληρότητας, αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι παραμένουν πολλά ανοιχτά ζητήματα και πολλή δουλειά μπροστά. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά και στον νέο υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη, τονίζοντας πως αναλαμβάνουν ένα δύσκολο έργο σε μια απαιτητική περίοδο για τον πρωτογενή τομέα.

Το τελικό του μήνυμα ήταν πως θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο με την ίδια αφοσίωση και πίστη. Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει ότι η αποχώρησή του από την κυβερνητική θέση δεν σημαίνει πολιτική απόσυρση, αλλά συνέχεια της παρουσίας του από άλλο ρόλο. Έτσι, η παρέμβασή του στην τελετή παράδοσης – παραλαβής λειτούργησε ως ένα σύντομο πολιτικό κλείσιμο μιας δύσκολης διετίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



