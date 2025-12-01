Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας: Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, οι περιοχές ΦΩΤΟ

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

01 Δεκ. 2025 10:02
Pelop News

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Με τις δύο πρώτες στάσεις, στην Κάτω Αχαΐα στις 24 και στη Λακκόπετρα στις 28/11/2025, η Ομάδα Υγείας του Κέντο Υγείας  Κάτω Αχαΐας ξεκίνησε την εκστρατεία της για την ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Γιατροί, μαίες, επισκέπτριες υγείας και κοινωνικοί λειτουργοί μίλησαν και συζήτησαν και προήγαγαν την εκπαίδευση στην αυτοεξέταση των μαστών και στην
αξία του τακτικού μαστογραφικού ελέγχου. Τονίστηκε η αναγκαιότητα της
πρόληψης αντί της καταστολής της ασθένειας, η πρώιμη ανίχνευση, η
καθοδήγηση της γυναίκας (αλλά και του άνδρα που τον αφορά κι αυτόν) όταν αρρωστήσει να έχει έγκαιρη και έγκυρη θεραπεία.

Επόμενη στάση το Λάππα στις 17/12/2025 και τους πρώτους μήνες της
νέας χρονιάς ακολουθούν Σαγέικα, Ριόλο, Λουσικά, Βραχνέικα, Αλισσός, Μαζαράκι και Βελιτσές.

Το ΚΥ βρίσκεται και θα βρίσκεται όχι μόνο στην τοποθεσία του αλλά κι εκεί
που γεννάται η ασθένεια: στην κοινότητα, στο σπίτι, στην εργασία, στο
σχολείο. Έτσι υπηρετούμε το καθήκον της προαγωγής της υγείας και τις αξίες της
Δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όφελος των πολιτών και της
διατήρησης της υγείας τους.

