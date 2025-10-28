Κένυα: Συντριβή αεροσκάφους, φόβοι για πολλούς νεκρούς ΦΩΤΟ

To αεροσκάφος που ταξίδευε στην Κένυα, συνετρίβει το πρωί της Τρίτης 28/10/2025.

Κένυα: Συντριβή αεροσκάφους, φόβοι για πολλούς νεκρούς ΦΩΤΟ
28 Οκτ. 2025 11:30
Pelop News

Aεροπλάνο το οποίο ταξίδευε από την Κένυα συνετρίβη την Τρίτη, 28/10/2025 όπως επισημαίνει η εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, με τους 12 επιβαίνοντες να θεωρούνται νεκροί.

Το μικρό αεροπλάνο εκινείτο προς το Kichwa Tembo — έναν ιδιωτικό αεροδιάδρομο που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Maasai Mara — από τον τουριστικό προορισμό Diani, όταν κατέπεσε περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα (02:30 GMT).

«Το αεροσκάφος είχε 12 άτομα επιβαίνοντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA).
