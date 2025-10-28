Κένυα: Συντριβή αεροσκάφους, φόβοι για πολλούς νεκρούς ΦΩΤΟ

Aεροπλάνο το οποίο ταξίδευε από την Κένυα συνετρίβη την Τρίτη, 28/10/2025 όπως επισημαίνει η εθνική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της χώρας, με τους 12 επιβαίνοντες να θεωρούνται νεκροί.

Το μικρό αεροπλάνο εκινείτο προς το Kichwa Tembo — έναν ιδιωτικό αεροδιάδρομο που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Maasai Mara — από τον τουριστικό προορισμό Diani, όταν κατέπεσε περίπου στις 5:30 π.μ. τοπική ώρα (02:30 GMT).

«Το αεροσκάφος είχε 12 άτομα επιβαίνοντα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας (KCAA).

Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, Persins On Board = 12. The Kwale County commander who is on site says the aircraft is completely destroyed and no survivor. pic.twitter.com/auwuWXAoTF — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) October 28, 2025

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



