Κένυα: Τουλάχιστον 13 νεκροί από επεισόδια στο κοινοβούλιο ΒΙΝΤΕΟ

Ο αριθμός των θυμάτων από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κένυα αυξήθηκε χθες, αγγίζοντας το τραγικό νούμερο των 13 νεκρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του βασικού επαγγελματικού ιατρικού συλλόγου της Κένυας.

Ο ίδιος τόνισε στο AFP ότι ο απολογισμός αυτός είναι ακόμα προσωρινός και ενδέχεται να αυξηθεί.

«Μέχρι στιγμής έχουμε τουλάχιστον 13 νεκρούς, αλλά δεν πρόκειται για τον οριστικό απολογισμό. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ στο παρελθόν, έχουμε δει βίαια επεισόδια το 2007 μετά τις εκλογές, αλλά ποτέ τέτοιο επίπεδο βίας κατά άοπλων ανθρώπων», επισήμανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κένυας Σάιμον Κιγκόντου.

Η σημερινή ημέρα βρήκε την Κένυα σε κατάσταση σοκ, μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν χθες κατά τα οποία διαδηλωτές εφόρμησαν κυρίως στο κοινοβούλιο, πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της ανεξάρτητης αυτής χώρας από το 1963.

Babu Owino jumps parliament fence to attend to protester who was shot during occupy parliament protests pic.twitter.com/Jv89DYLEOO

— The Standard Digital (@StandardKenya) June 26, 2024