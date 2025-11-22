ΚΕΠΑ: Μείωση 76% στα εκκρεμή ραντεβού – Τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε η Κεραμέως για ΑμεΑ και συνταξιούχους

Με σημαντική μείωση των καθυστερήσεων στα ραντεβού των ΚΕΠΑ —κατά 76% μέσα σε έναν χρόνο— περιέγραψε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, την πορεία της αναδιοργάνωσης των δομών πιστοποίησης αναπηρίας. Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι τα Κέντρα Πιστοποίησης αποτελούν βασική κυβερνητική προτεραιότητα και πως ο σχεδιασμός κινήθηκε σε τρεις άξονες: ανανέωση των υποδομών, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και διεύρυνση της λίστας μη αναστρέψιμων παθήσεων.

Η υπουργός υπογράμμισε την παράδοση νέων και εκτεταμένων εγκαταστάσεων, όπως τα ΚΕΠΑ σε Κοζάνη, Γαλάτσι και Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το τελευταίο, όπως είπε, έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 10.000 πολιτών τον μήνα, δημιουργώντας νέα επίπεδα ταχύτητας και αξιοπρέπειας στη διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. «Από τους 500 γιατρούς πριν ενάμιση χρόνο, σήμερα διαθέτουμε 1.200 σε όλη τη χώρα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η αύξηση των ιατρικών επιτροπών μειώνει σημαντικά τους χρόνους αναμονής για την έκδοση πιστοποιητικών.

Στη διεύρυνση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων, η Κεραμέως χαρακτήρισε «παραλογισμό» το γεγονός ότι πολίτες με μόνιμες παθήσεις έπρεπε να εξετάζονται ετησίως. Η νέα ρύθμιση, είπε, εξασφαλίζει λιγότερη ταλαιπωρία και πιο δίκαιη διαδικασία για τους δικαιούχους.

Νέα μέτρα για συνταξιούχους

Η υπουργός ανακοίνωσε μόνιμο επίδομα 250 ευρώ, το οποίο θα χορηγείται κάθε Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το επίδομα αφορά περίπου 1,4 εκατ. πολίτες και θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, με την πρώτη καταβολή να ολοκληρώνεται εντός του μήνα μέσω e-ΕΦΚΑ, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την επιλεξιμότητα.

Παράλληλα, προανήγγειλε αύξηση 2,4% στις συντάξεις Ιανουαρίου, οι οποίες θα καταβληθούν πριν τις γιορτές. Όπως επισήμανε, πρόκειται για αύξηση που προκύπτει από τον συνδυασμό πληθωρισμού και ρυθμού ανάπτυξης, με το σύνολο των αυξήσεων της τριετίας να φτάνει πλέον το 13,6%. Επιπλέον, υπενθύμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το τρέχον έτος και οριστική κατάργησή της για όλους από 1/1/2027, γεγονός που θα οδηγήσει σε επιπλέον αυξήσεις.

Νέες πρωτοβουλίες για την απασχόληση

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, η Κεραμέως μίλησε για μείωση της ανεργίας των νέων κατά 50%, σημειώνοντας ότι παραμένει πεδίο όπου απαιτείται περαιτέρω δράση. Έκανε αναφορά στις Ημέρες Καριέρας σε όλη τη χώρα αλλά και στη δράση «Rebrain Greece», που συνδέει Έλληνες του εξωτερικού με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό. Η επόμενη δράση έχει προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ενώ έχουν προηγηθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Λονδίνο, Ντίσελντορφ, Στουτγάρδη και Άμστερνταμ.

Η υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα πλέον αποτελεί ανταγωνιστικό επαγγελματικό προορισμό, καθώς πέρα από την ποιότητα ζωής, προσφέρει και ουσιαστικές επαγγελματικές ευκαιρίες, επικαλούμενη τα στοιχεία του προϋπολογισμού που δείχνουν ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Τόνισε επίσης ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει συμβάλει σε καλύτερη εποπτεία και αύξηση της δηλωμένης εργασίας, αποκαλύπτοντας ότι το 2024 έχουν ήδη καταγραφεί 5 εκατομμύρια ώρες υπερωριών, έναντι 2,9 εκατ. πέρυσι.

Αξιολόγηση κυβερνητικού έργου

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, λέγοντας πως αποτυπώνουν μια στιγμιαία εικόνα, αλλά η ουσιαστική κρίση θα έρθει στο τέλος της τετραετίας. «Λογοδοτούμε για όσα δεσμευτήκαμε το 2023 και για το πώς βελτιώνουμε καθημερινά τη ζωή των πολιτών», είπε, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση αξιολογείται τόσο στην υλοποίηση των εξαγγελιών όσο και στη λειτουργία των παρεμβάσεων.

