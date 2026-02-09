Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου, πόσο θα φτάσει

Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως. Από 16 Φεβρουαρίου σε καθολική εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

09 Φεβ. 2026 9:55
Pelop News

Στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, καθώς και στην καθολική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις».

Όπως τόνισε, το νέο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και όχι μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για μια «ιστορική κοινωνική συμφωνία» που, όπως είπε, ενισχύει άμεσα τους εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επαναφορά της μετενέργειας, ρύθμιση που είχε καταργηθεί κατά την περίοδο των μνημονίων. Όπως ανέφερε η υπουργός, οι όροι μιας συλλογικής σύμβασης θα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της, έως ότου υπογραφεί νέα σύμβαση, μέτρο που χαρακτήρισε βασικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων.

Απαντώντας σε αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τη διαιτησία, υποστήριξε ότι η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής εξακολουθεί να προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ακόμη ότι η κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας έχει τύχει θετικής υποδοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει χαρακτηρίσει παράδειγμα για τον κοινωνικό διάλογο στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά τους μισθούς, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαβούλευσης για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, με τελική εισήγηση να αναμένεται τον Μάρτιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διευκρίνισε ότι το ύψος της αύξησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει διαμορφωθεί στα 1.516 ευρώ, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5%. Αναφερόμενη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπογράμμισε ότι σε κλάδους όπου εφαρμόστηκε καταγράφηκε σημαντική αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι από τις 16 Φεβρουαρίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ένα αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο, όπως ανέφερε, ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

