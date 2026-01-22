Κεραμέως: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου, τον Φεβρουάριο το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι από την 1η Απριλίου 2026 θα ισχύσει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Παράλληλα, εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές ρυθμίσεις.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους διευκολύνει τη σύναψη και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, διασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη τους, ενώ επισπεύδει τις διαδικασίες επίλυσης εργασιακών διαφορών. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ άμεσα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς μεταβατική περίοδο.

Απαντώντας σε κριτική της αντιπολίτευσης ότι τα οφέλη θα είναι μακροπρόθεσμα, η υπουργός υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις θα είναι άμεσες, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου υπάρχουν ήδη συλλογικές συμβάσεις που σήμερα δεν πληρούν τα κριτήρια επέκτασης. Εξήγησε δε ότι η καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου οφείλεται στην ανάγκη προηγούμενης εξυγίανσης της αγοράς εργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρέλαβε ανεργία 18% και υψηλή αδήλωτη εργασία, ενώ σήμερα η ανεργία έχει μειωθεί στο 8% και έχει ενισχυθεί η συμμόρφωση στην εργατική νομοθεσία.

Επιδότηση για 10.000 γυναίκες – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Η υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος επιδότησης εργασίας για 10.000 γυναίκες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα προβλέπει:

Επιδότηση 70% του μισθού για την πρόσληψη ανέργων γυναικών,

Επιδότηση 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες με παιδί έως 15 ετών,

Διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης στους 15 μήνες.

Από τις 10.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική. Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, οι θέσεις καλύπτονται γρήγορα.

Κατώτατος μισθός: Από 650€ το 2019 στα 880€ σήμερα

Η υπουργός επιβεβαίωσε τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου 2026, υπενθυμίζοντας ότι από το 2019 έχει αυξηθεί κατά 35,3%, από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ σήμερα. Παραμένει σε ισχύ η κυβερνητική δέσμευση για 950 ευρώ το 2027, ενώ από τα μέσα του 2027 η αναπροσαρμογή θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού, με βάση τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη.

ΕΡΓΑΝΗ 2: Υποχρεωτική εφαρμογή από 16 Φεβρουαρίου

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 παύει η λειτουργία του ΕΡΓΑΝΗ 1 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το ΕΡΓΑΝΗ 2, το οποίο ήδη λειτουργεί πιλοτικά. Το νέο σύστημα εκσυγχρονίζει την καταγραφή των εργασιακών σχέσεων, καταργεί πλήθος φυσικών εντύπων, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και μειώνει τη γραφειοκρατία για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Η υπουργός κάλεσε τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν άμεσα.

Ημέρες Καριέρας και επιστροφή Ελλήνων από το εξωτερικό

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της 50ής Ημέρας Καριέρας στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με συμμετοχή 300 επιχειρήσεων και πάνω από 8.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο εξωτερικό συνεχίζεται το 2025 σε Λονδίνο και Άμστερνταμ. Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, ανέφερε ότι 420.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει τα τελευταία δέκα χρόνια, ενώ υπενθύμισε τα φορολογικά κίνητρα και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, με νέα μείωση προγραμματισμένη για το 2027.

