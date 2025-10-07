Κεραμέως: Πάνω από 45 προτάσεις πολιτών και φορέων ενσωματώθηκαν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Περισσότερες από 45 προτάσεις που κατατέθηκαν από κοινωνικούς εταίρους και πολίτες ενσωματώθηκαν στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στον ANT1.

Η υπουργός ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την εισήγηση της ΓΣΕΕ, που πρότεινε να μην επιτρέπεται καμία δυσμενής διάκριση σε βάρος εργαζομένου που αρνείται υπερωριακή απασχόληση. Όπως εξήγησε, η διάταξη αυτή ενισχύει τη νομική προστασία των εργαζομένων, καθώς κατοχυρώνει ρητά ότι η άρνηση για υπερωρίες δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόλυσης.

Απαντώντας στις αντιδράσεις για τη λεγόμενη «13ωρη εργασία», η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι το μέτρο ισχύει μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένο αριθμό ημερών. «Δεν μπορεί να γίνεται πάνω από 37 ημέρες τον χρόνο, δηλαδή περίπου τρεις ημέρες τον μήνα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση αυτή γίνεται «σε μια περίοδο που η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών».

Αναφερόμενη στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η υπουργός γνωστοποίησε ότι εντάσσονται νέοι κλάδοι, όπως το χονδρεμπόριο, η ενέργεια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού, καλύπτοντας περίπου 350.000 επιπλέον εργαζομένους. «Σήμερα, 1.850.000 εργαζόμενοι προστατεύονται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μόνο φέτος καταγράφηκαν 1,8 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το 2024.

Η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη, κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ προγραμματίζεται νέα μείωση μισής μονάδας το 2027. «Καταργήσαμε τις προσαυξήσεις σε εισφορές για υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες», είπε, επισημαίνοντας ότι το μέτρο «οδήγησε σε 48% αύξηση δηλωμένων αποδοχών και 32% ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι εντός Νοεμβρίου θα καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ θα ακολουθήσει η ετήσια αύξηση των συντάξεων με βάση το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα εφαρμοστεί και στους συνταξιούχους.

