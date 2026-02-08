Κεραμέως: Ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας θα ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, ανοίγοντας τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και βελτίωση παροχών.

Σε συνέντευξή της στο ΣΚΑΪ, η κ. Κεραμέως χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «το πρώτο ίσως της Μεταπολίτευσης που δεν είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης», καθώς συντάχθηκε από κοινού από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ).

«Οδηγεί στη σύναψη περισσότερων Συλλογικών Συμβάσεων και στην επέκταση περισσοτέρων», τόνισε η υπουργός, προσθέτοντας ότι επαναφέρει την πλήρη μετενέργεια και δημιουργεί ένα πολύ πιο ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους.

Η κ. Κεραμέως εξέφρασε απορία για τη στάση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει ευρεία κοινωνική συναίνεση, ελάχιστα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση και θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χαρακτήρισε την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» στον κοινωνικό διάλογο.

«Η κοινωνία θέλει αυξήσεις μισθών. Η κοινωνία θέλει Συλλογικές Συμβάσεις. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είναι υπέρ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέρ… και η αντιπολίτευση είναι απέναντι», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Η υπουργός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026 και θα επηρεάσει τριετίες και επιδόματα.

Υπενθύμισε ότι ο κατώτατος μισθός παραλήφθηκε στα 650 ευρώ και σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ, ενώ παραμένει η δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για 950 ευρώ το 2027. Τον Μάρτιο θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα αύξηση.

Αγορά εργασίας

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε τα θετικά στοιχεία της αγοράς εργασίας:

Η ανεργία μειώθηκε από 18% σε 7,5% (ιστορικό χαμηλό 18ετίας)

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε από 69% σε 78,5%

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στα 1.516 ευρώ

Δημιουργήθηκαν 560.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον χαμηλότερη ανεργία από Ισπανία, Φινλανδία, Σουηδία και Γαλλία, ενώ οι επιχειρήσεις αναζητούν διαρκώς περισσότερους εργαζόμενους.

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Η υπουργός ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 το παλιό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ Ι» παύει να λειτουργεί και ενεργοποιείται πλήρως το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το οποίο φέρνει σημαντικές απλοποιήσεις και διευκολύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Ημέρες Καριέρας

Αναφέρθηκε επίσης στην επόμενη εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» που θα πραγματοποιηθεί 13–14 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις δράσεις της ΔΥΠΑ για reskilling και upskilling σε δεξιότητες υψηλής ζήτησης (πληροφορική, Τεχνητή Νοημοσύνη, κατασκευές, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ζαχαροπλάστες, σεφ), με απορροφητικότητα 100% στην αγορά.

