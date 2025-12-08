Κεραμέως – ReBrain Greece: «Η Ελλάδα έχει αλλάξει»

Η 5η εκδήλωση του προγράμματος ReBrain Greece πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενδιαφέρον Ελλήνων της διασποράς. Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή βαρύτητα όχι μόνο λόγω του πλήθους των συμμετοχών, αλλά και επειδή ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο τη μεταμόρφωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε η υπουργός, στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα τη χώρα που άφησαν πίσω τους όσοι Έλληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Παράλληλα, τόνισε ότι η πρωτοβουλία ReBrain Greece επικεντρώνεται στην παρουσίαση νέων επαγγελματικών ευκαιριών, ενθαρρύνοντας την επανασύνδεση με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Βόρεια Αμερική.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, καθώς περισσότεροι από 1.300 Έλληνες είχαν ήδη εγγραφεί για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, προερχόμενοι από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Από την Αλάσκα μέχρι το Τέξας και από την Καλιφόρνια έως τη Φλόριντα, η ελληνική ομογένεια έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τις προοπτικές επιστροφής και επαγγελματικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Στο πλευρό της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου βρέθηκαν 35 κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι και δεκάδες ακόμη εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν συγκεκριμένες θέσεις και αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η κ. Κεραμέως έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη γκάμα των κλάδων που εκπροσωπήθηκαν, επισημαίνοντας ότι από τον χώρο της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας έως τις κατασκευές, τον τραπεζικό τομέα, τα μέσα ενημέρωσης και τον υγειονομικό κλάδο, η ελληνική αγορά προσφέρει σήμερα ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για εξειδικευμένους επαγγελματίες. Όπως υπογράμμισε, η παρουσία τόσο πολλών και ισχυρών επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη δείχνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο έντονης και βιώσιμης ανάπτυξης, ικανής να προσελκύσει πίσω ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης.

«Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε τις σημαντικές προοπτικές που υπάρχουν και να δώσουμε στους συμπατριώτες μας την αφορμή να σκεφτούν ξανά την επιστροφή τους στην πατρίδα», τόνισε η υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το ReBrain Greece συνεχίζει να εξελίσσεται ως μια από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας.

