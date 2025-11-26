Κέρκυρα: Η Adel στη «σφυροκοπά» ανελέητα! Πλημμύρισαν δρόμοι, αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί, ΒΙΝΤΕΟ

Πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η έντονη βροχόπτωση που πλήττει το νησί. Τα σχολεία σήμερα παράμειναν κλειστά, ενώ σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel.

Η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις στις 19:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.

Αρκετοί δρόμοι στο νησί έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κληθεί για απάντληση υδάτων στο Κοκκινί και στον Ποταμό, καθώς επίσης και στην Κυρά Χρυσικού όπου έπεσε δέντρο, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr. Στο γεφύρι στο χωριό Άφρα τα νερά έχουν «φουσκώσει» ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Κλειστός είναι ο δρόμος στους Άγιους Δέκα προς το χωριό λόγω μικρής κατολίσθησης που έχει σημειωθεί.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί.

Επέστρεψε στην Αθήνα πτήση

Η απογευματινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 20:30 επέστρεψε προς Αθήνα.

Κατά πληροφορίες, γυναίκα που είχε υποβληθεί πρόσφατα σε καισαρική έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά της.

Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες και να παραμένουν ασφαλείς.

Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».

