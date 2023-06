Κέβιν Κόστνερ: Δίνει όσο όσο για το διαζύγιο αλλά η πρώην δε λέει να φύγει

Όσο όσο δίνει ο Κέβιν Κόστνερ στην πρώην σύζυγό του, για να φύγει από το σπίτι που μοιράζονταν και εκείνη δε λέει να ανοίξει βαλίτσα!

Παρά τις προσπάθειες να «σώσει» τον γάμο τους , ο Κέβιν Κόστνερ και η Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ δεν κατάφεραν να τα βρουν και πλέον, μετά από 18 χρόνια κοινής πορείας, είναι δύο εχθροί μέσα στο ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με την DailyMail, ο Χολιγουντιανος σταρ κατέθεσε μήνυση κατά της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς η ίδια αρνείται να εγκαταλείψει το σπίτι τους.

Σύμφωνα με καταθέσεις του 68χρονου ηθοποιού, μετά την κατάθεση διαζυγίου από την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ την 1η Μαΐου, εκείνη είχε προθεσμία 30 ημερών για να μετακομίσει από το σπίτι που του ανήκει σύμφωνα με τους όρους του προγαμιαίου τους συμβολαίου.

Kevin Costner says estranged wife Christine refuses to move out of his home after filing for divorce in violation of their prenup https://t.co/wSjkeKu9Rn

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 14, 2023